Öğretmenler Günü'ne kısa filmli kutlama

İZMİR (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencilerin ve ünlü isimlerin de yer aldığı kısa filmle kutladı.

Hababam Sınıfı filminin sevilen karakterlerinden Adile Naşit'in canlandırdığı Hafize Ana'nın ders zilini çalmasına ilişkin görüntüyle başlayan filmde öğrenciler, öğretmenlerini "Benim öğretmenim" diyerek anlattı.

Öğrencilerin yanı sıra ünlü şarkıcılar Bengü, Emre Altuğ, Murat Dalkılıç, oyuncu Ahmet Yenilmez, doktor Ender Saraç, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Göztepeli futbolcu Andre Castro, modacı Uğrukan Erez gibi isimler de çalışmada yer aldı.

Sanatçı Emre Altuğ "Benim öğretmenim vicdanlıdır", Göztepeli futbolcu Andre Castro "Benim öğretmenim sağlıklı nesiller yetiştirir", A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da "Benim öğretmenim ekip işine inanır, iyi takım oyuncuları yetiştirir" cümleleriyle hayatlarında yer eden eğitimcileri tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kısa filmde, "Benim öğretmenim insanı da ülkeyi de inşa ve ihya edendir" diyerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Sosyal medyada "benim öğretmenim" etiketiyle paylaşılan çalışma, takipçilerden ilgi gördü.

