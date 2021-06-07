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Öğretmenler için yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulaması başladı

07.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı açıklaması sonrası bugün itibariyle tüm öğretmenler için yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulaması başladı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Koca’nın aşı açıklaması sonrası bugün itibariyle tüm öğretmenler için yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulaması başladı. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 800 bini aştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edilmesiyle 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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