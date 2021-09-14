Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuyla ilgili Karamollaoğlu'ndan açıklama

Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret eden Genel Başkan Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu.

Asiltürk’ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Karamollaoğlu, “Şu anda dinleniyor doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik kontrol altında, müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda toparlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

