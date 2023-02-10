OHAL ilan edilince ne olur? Olağanüstü hal ilan edilen 10 il hangileri? OHAL ilan edilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL ile ilgili araştırmalar TBMM kararının bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı'nın OHAL yetkisi isteyen tezkeresini kabul etti. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

OHAL KARARI MECLİS'TE KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

OHAL kararı ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın 119'uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba

günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun

9/2/2023 tarihli 61'inci Birleşiminde onaylanmıştır."

OHAL NEDİR, NE DEMEK?

OHAL (Olağanüstü hal) olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu durumlarda ilan edilir. Doğal afet, salgın hastalık, kamu düzeninin tehlikede olduğu şiddet vakaları, ekonomik bunalım durumları OHAL oluşumuna zemin hazırlar.

OHAL İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

