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OHAL kapsamında yeni kararlar alındı! Sağlık alanındaki yeni tedbirler Resmi Gazete'de yayımlandı

13.02.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OHAL'de sağlık tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. OHAL ilan edilen illerde, aralarında eczanelerin de bulunduğu sağlıkla ilgili bazı işletmelere, valilik tarafından uygun görülen yerlerde veya mobil araçlarda faaliyet izni verilecek. İşte haberin detayları...

OHAL kapsamında yeni kararlar alındı! Sağlık alanındaki yeni tedbirler Resmi Gazete'de yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.

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OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek. (AA)

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