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OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

OHAL Komisyonu, bugüne kadar kuruma 126 bin 200 başvuru yapıldığını, bunlardan 6 bin kabul ve 71 bin 900 ret olmak üzere 77 bin 900'ünün sonuçlandırıldığını açıkladı.

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu tarafından yapılan bilgilendirmede, komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 1,5 yıllık süre içinde toplam başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verildiği, görev kapsamına girmeyen 2 bin 520 başvuru hakkında ise ön inceleme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, komisyonun kararlarının, tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği belirtilerek, "Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 iş günü içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir. Başvurucular, Komisyon internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebilmektedir" denildi.

Açıklamada; bugüne kadar kuruma 126 bin 200 başvuru yapıldığı, bunlardan 6 bin kabul ve 71 bin 900 ret olmak üzere 77 bin 900 başvurunun sonuçlandığı kaydedildi. Komisyon, ayrıca kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 475 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığını, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işleminin gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

(DHA)

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