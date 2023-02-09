OHAL nedir, nasıl uygulanır? 10 İlde ilan edildi: 3 aylık OHAL kararnamesi Meclis'te

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada "Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte OHAL yürürlüğe girecek." ifadelerini kullanmıştı. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda okunuyor. Meclis'te yapılan oylama sonucunda karar yürürlüğe girecek. Peki, OHAL nedir, nasıl uygulanır? İşte detaylar...

OHAL NEDİR, NE DEMEK?

OHAL (Olağanüstü hal) olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu durumlarda ilan edilir. Doğal afet, salgın hastalık, kamu düzeninin tehlikede olduğu şiddet vakaları, ekonomik bunalım durumları OHAL oluşumuna zemin hazırlar.

OHAL NASIL UYGULANIR, NEDEN İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

DEPREM SONRASI İLAN EDİLEN OHAL NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

