KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ağız kokusunu gideriyor, ağız sağlığını destekliyor! Herkesin merak ettiği oil pulling tekniğinin tüm detayları...

Ağız kokusunu gideriyor, ağız sağlığını destekliyor! Herkesin merak ettiği oil pulling tekniğinin tüm detayları...

11.10.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa bize sayısız hediye sunar. Bu hediyeler vücudumuzda birçok mucizevi etki oluşturur. Atalarımız doğanın sesine kulak vererek bu mucizevi etkileri keşfetmiş ve nesilden nesile aktarmışlar. Doğayla iç içe bir yaşam süren atalarımızın binlerce yıl önce keşfettikleri bir şifa yöntemi de "oil pulling" denilen yağ çekme yöntemi. Peki nedir bu oil pulling?

Ağız kokusunu gideriyor, ağız sağlığını destekliyor! Herkesin merak ettiği oil pulling tekniğinin tüm detayları...

Hep söylemez miyiz "Ne varsa eskilerde var" diye... Atalarımız ne zaman bir sorunla ya da hastalıkla karşılaşsalar hemen doğaya sığınmışlar. Doğa ana diye boşuna demiyoruz. Ne dertleri varsa doğa onlara tüm imkanlarını sunmuş ve hala daha sunmaya devam ediyor. Bitkilerden elde ettiğimiz doğal yağlar birçok derde derman oluyor. Binlerce yıl önce atalarımızın keşfettiği yağ çekme yöntemi de günümüzde hala insanlara şifa oluyor. İşte oil pulling (yağ çekme) ile ilgili merak edilenler...

OIL PULLING (YAĞ ÇEKME) NEDİR?

Ağız, vücudumuzun en yoğun iş yapan bölümlerinden biri. Aynı zamanda sindirim ve boşaltım sistemlerinin de başlangıç noktası. Bu nedenle birçok hastalık da buradan türüyor. Dışarıdan aldığımız mikroplar ilk olarak ağza giriyor ve buradan tüm vücuda yayılıyor. Ağız içerisinde yerleşen bakteriler vücut sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle ağız sağlığına özen göstermek son derece önemli. Çünkü ağız ve diş sağlığını korumak aynı zamanda vücut sağlığını korumak anlamına da geliyor. Tabi her ne kadar dişlerimizi fırçalasak da bu bazen yeterli gelmiyor. Fırçanın ulaşamadığı yerlerde bakteriler ürüyor ve burada birikiyor. Bu tehlikeden kurtulmak için ise oil pulling kullanıyoruz. Hindistan'da ortaya çıkan bu yöntem, hastalıkların oluşumunu önlemek için kullanılıyor.

OIL PULLING UYGULAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

MALZEMELER

  • Hindistan cevizi yağı veya susam yağı

  • 1 adet dil sıyırıcı

UYGULAMA

  • Sabah uyanınca ağzınıza bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da susam yağı alın.

  • Bu yağı yaklaşık olarak 15-20 dakika ağzınızda ve diş aralarınızda döndürün.

  • Bu işlemi yaparken gargara yapmamaya ve yağı yalnızca ağzınızda döndürmeye özen gösterin.

  • En az 15 dakika beklettikten sonra yağı tükürün.

  • Kesinlikle yağı yutmayın.

  • Son olarak dil sıyırıcı yardımı ile dilinizi 10 defa en arkadan başlayarak temizleyin.

OIL PULLING UYGULAMASININ FAYDALARI

  • Ağız kokusunu giderir.

  • Ağız yaralarını iyileştirir.

  • Diş hastalıklarını tedavi eder.

  • Dişleri beyazlatır.

  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

  • Baş ağrısı, sinüzit, alerji ve migrene iyi gelir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...Tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

MİT dizisinde şoke eden sahne!

MİT dizisinde şoke eden sahne!

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

5 dakikada kuaför etkisi

5 dakikada kuaför etkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.