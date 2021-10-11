Ağız kokusunu gideriyor, ağız sağlığını destekliyor! Herkesin merak ettiği oil pulling tekniğinin tüm detayları...

Hep söylemez miyiz "Ne varsa eskilerde var" diye... Atalarımız ne zaman bir sorunla ya da hastalıkla karşılaşsalar hemen doğaya sığınmışlar. Doğa ana diye boşuna demiyoruz. Ne dertleri varsa doğa onlara tüm imkanlarını sunmuş ve hala daha sunmaya devam ediyor. Bitkilerden elde ettiğimiz doğal yağlar birçok derde derman oluyor. Binlerce yıl önce atalarımızın keşfettiği yağ çekme yöntemi de günümüzde hala insanlara şifa oluyor. İşte oil pulling (yağ çekme) ile ilgili merak edilenler...

OIL PULLING (YAĞ ÇEKME) NEDİR?

Ağız, vücudumuzun en yoğun iş yapan bölümlerinden biri. Aynı zamanda sindirim ve boşaltım sistemlerinin de başlangıç noktası. Bu nedenle birçok hastalık da buradan türüyor. Dışarıdan aldığımız mikroplar ilk olarak ağza giriyor ve buradan tüm vücuda yayılıyor. Ağız içerisinde yerleşen bakteriler vücut sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle ağız sağlığına özen göstermek son derece önemli. Çünkü ağız ve diş sağlığını korumak aynı zamanda vücut sağlığını korumak anlamına da geliyor. Tabi her ne kadar dişlerimizi fırçalasak da bu bazen yeterli gelmiyor. Fırçanın ulaşamadığı yerlerde bakteriler ürüyor ve burada birikiyor. Bu tehlikeden kurtulmak için ise oil pulling kullanıyoruz. Hindistan'da ortaya çıkan bu yöntem, hastalıkların oluşumunu önlemek için kullanılıyor.

OIL PULLING UYGULAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

MALZEMELER

Hindistan cevizi yağı veya susam yağı

1 adet dil sıyırıcı

UYGULAMA

Sabah uyanınca ağzınıza bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da susam yağı alın.

Bu yağı yaklaşık olarak 15-20 dakika ağzınızda ve diş aralarınızda döndürün.

Bu işlemi yaparken gargara yapmamaya ve yağı yalnızca ağzınızda döndürmeye özen gösterin.

En az 15 dakika beklettikten sonra yağı tükürün.

Kesinlikle yağı yutmayın.

Son olarak dil sıyırıcı yardımı ile dilinizi 10 defa en arkadan başlayarak temizleyin.

OIL PULLING UYGULAMASININ FAYDALARI