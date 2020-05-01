Okey nasıl oynanır?

Okeyin günümüzdeki hali, modern okeyin öncüsü olan Rummikub, Ephraim Hertzano tarafından 1930’lardan sonra ortaya çıkar. İlk oyun setini el yapımı olarak ailesi içinin evinin arka bahçesinde yapar. Hem keyifli hem de zeka gerektiren bir oyun olan okeyin farklı sistemlerinin 13. yüzyılda bile oynandığı bilinir. OKEY NASIL OYNANIR?



Okey; dikdörtgen taşlar ve taşları dizmek için ıstakalar ile oynanan şans, mantık ve hafıza oyunu olarak bilinir. Her ne kadar yeterli kişi olmadığında 2 ya da 3 kişiyle oynanabilse de okeyin asıl tadı 4 kişilik oyunlarda çıkar. Zaman zaman farklı renkler görülse de standart okey taşları kırmızı, siyah, mavi ve sarı renklerde olur. Üzerlerinde 1’den 13’e kadar numaralı ikişer setten oluşan ve içerisinde 2 adet sahte okey taşının da yer aldığı toplam 106 tane taşa sahip olursunuz. Sahte okeyler, diğer taşlardan farklı olarak üzerlerinde üretildiği yere göre farklılık gösteren çeşitli simgelere ev sahipliği yapar. Ayrıca bu oyunda, 1 adet altı yüzlü zar da bulunması gerekir.

BAŞLANGIÇ Oyunda ilk olarak tüm taşlar masaya kapalı olarak dağıtılır ve sonra karıştırılır. Hiçbir oyuncu hangi taşı aldığını göremez. Beşerli gruplar halinde dizilen taşlar, oyun taşlarının dağıtımı yapacak kişinin önüne koyulur. Her oyuncuya 14 adet gelecek şekilde dağıtılır. İstisnai olarak taşları dağıtan oyuncu 15 taş alır. Bundan sonraki aşamada zar devreye girer ve 2 kere atılır. Birinci atış sonucunda çıkan rakam 5’erli sıralar halinde dizilen sütunlardan hangisine gideceğinizi belirliyor. İkinci atışta ise o sütundan hangi taşı alacağınızı belirliyorsunuz. Çıkan taş herkese gösterilerek o taşın bir fazlası okey olarak belirleniyor. 15 taş alan oyuncu elindeki taşları sıraladığında fazlalık olarak gördüğü 1 taşı sağında bulunan oyuncaya herkesin göreceği bir şekilde atar. Bu sırada diğer oyuncular da ellerindeki taşları ıstakalarına dizmiş olur. İlk oyuncunun attığı taş sonrası oynama sırası diğer oyuncuya geçer. Oyuncu isterse atılan taşı isterse de ortada kapalı olarak bulunan taşlardan birisini çekerek oyuna devam eder.

Aldığı taşı kullandıktan sonra fazlalık olarak gördüğü bir taşını yine sağındaki oyuncuya atar. Oyuncular oyuna, her döngüde atılan taşlardan veya dizili haldeki taşlardan bir adet taş alarak ve ıstakasından bir adet taş atarak bir oyuncu elini açana kadar devam eder. Oyuncuların ellerini açabilmeleri için 14 taşın da dizili olması gerekir. Her oyuncu elindeki taşları renklerine göre gruplandırarak minimum 3 taştan oluşan sıralar yapması gerekir. (Örn: 1, 2, 3 ya da 7, 8, 9 ya da farklı renklerde 8, 8, 8, 8 vb.) Bu sıradaki taşlar 6’lı ya da 7’li de olabilir. Bir sıralamadaki eksik olan her taşın yerine okey taşı da kullanılabilir. Sahte okey taşını ise gerçek olan okeyin rakamsal değeri yerine kullanmak mümkün. Puanlama sistemi ise oldukça basit. Puan almak yok, silmek var. Normal bitme, çifte bitme ve okey atarak bitme olarak üç farklı bitiş seçeneği bulunur. TAŞ DİZİMİ



NORMAL DİZİLİŞ



En az 3 gruptan olmak koşuluyla perlere (gruplara) ayrılır. Normal dizilişlerde iki farklı per mevcuttur. Grupta yer alan tüm taşlar aynı değerde ancak farklı renklerde olur. Bu gruplarda 3 ya da 4 taş yer alır.

Gruptaki taşlar aynı renkte ve birbirini sırayla takip eten sayılardan oluşur. Bu grupta da en az 3 taş olması gerekir. Bazı durumlarda 11, 12, 13 numaralı aynı renk taştan sonra 1 numaralı aynı renk taş getirilebilir. Ancak sonrasında 2, 3, 4 gibi devam eden sayılar konulamaz. ÇİFTE DİZİLİŞ



Oyuncu elinde bulunan taşlardan, her biri aynı değerde ve aynı renkte 7 adet taş dizebilir. Elde edilen çiftler, eşler arasında birer boşluk bırakılarak dizilir ve elde kalan 15. taş atılarak oyun bitirilir. GÖSTERGE TAŞI



Dağıtıma başlamadan önce okey taşını belirmek için açılan taşın bir diğer eşine gösterge taşı denir. 1 tanesi yerde olduğu için gösterge taşı kapalı halde bulunan taşların içerisinde veya dağıtımda oyunculardan birisine gider. İlk dağıtım esnasında gösterge taşı gelen oyuncu oyun başlamadan önce "Gösterge" diyerek bu taşı gösterirse bu, rakip oyunculara 1 puan cezası olarak yansıtılır. OKEY (JOKER) TAŞI



Rengi gösterge taşıyla aynı ancak sayısı gösterge sayısının bir fazlası olan taş okey (joker) taşı olarak tanımlanır. Dağıtıcı sarı 3 açtıysa okey sarı 4 olur. Önemli bir taş olan okey taşı istenilen herhangi bir taş yerine joker olarak kullanılabilir. Diğer taşlardan ayırmak, yandaki oyuncuya atılmasını engellemek önlemek için ters şekilde çevrilebilir.

SAHTE OKEY



Sahte okey her el değişen okey taşının yerine kullanılan üzerinde sayı yerine simgeler bulunan taş olarak bilinir. Okey kırmızı 6 ise sahte okeyi o el boyunca kırmızı 6’nın gelmesi gereken yere koyarak kullanabilirsiniz. ÇİFTE GİTMEK



Gruplar içerisinde uyumlu taşlar az, taşlar genel olarak da aynı renkte ve aynı sayıda gruplanmışsa oyuncu çifte gitmeyi tercih edebilir. Okeyde çifte gitmek için, 14 taştan oluşan oyuncu ıstakasında 7 çift taş toplamak gerekir. Okey taşı çift olarak kullanılabilir. Okeyde çifte gitmeyi başaran oyuncunun kazanacağı puan ya da rakiplerinin azalan puanı normalin iki katı olur. OKEY BASMAK



Oyuncunun elindeki 15 taştan oyunu bitirmek için atacağı taş okey taşı olur ise okey basmış olur. Ve bu durumda her oyuncudan 4’er puan düşer. RENGE BİTMEK



Oyunu bitiren oyuncunun bütün taşları aynı renkteyse renkten bitmiş olarak kabul edilir. 2 tür renkten bitme bulunur. Sıralı renk: Bütün taşlar aynı renk ve 1’den 13’e kadar sıralı ise sıralı renk yapmış sayılır. Puan durumu ne olursa olsun bütün oyuncuların puanı sıfıra düşerek oyun biter.

Sırasız renk: Bütün taşlar aynı renkte ve sıralı biçimde olur. Ancak bazı taşlardan ikişer tane olduğundan sırasız renk yapılır. Puan değeri 8’dir. OKEYDE EL BİTİRME



Okeyde oyunu kazanmak için elinizi bitirmeniz gerekir. Elinizdeki tüm grupların belirlenen kurallara uygun bir şekilde dizilmesi ve son taşı atarak ıstakanızda bulunan gruplarınızı diğer oyunculara göstermeniz gerekir. Tüm taşlar nizami bir şekilde sıralı olmalıdır. İlk olarak elinde bulunan taşları grup yapan kişi oyunun galibi sayılır. Belirlenen ceza kurallarına göre de oyunculardan puan azaltılır. El açma işlemi bittikten sonra taşlar tekrar ters çevrilip karıştırılarak yeni oyuna hazırlık yapılır. OKEY’DE PUANLAMA



Başlangıçta oyuncular tarafından belirlenen puandan, her oyunda kazanan oyuncu ve takımındakiler haricinde kalan kişilerden puan düşmeye başlar. Herhangi bir oyuncunun puanı 0 olduğu durumda oyun sonlanır. Bu durumda en yüksek puana sahip olan kişi oyunun kazananı olur. Okeyde puanlama aşağıdaki gibi yapılır. Normal Bitme: Bütün okey taşlarının sıralı halde gruplandırılarak tamamlanması halinde gerçekleşen bitmeye denilir. Ceza puanı 2’dir.

Çifte Bitme: Tüm taşların çift halinde tamamlanması ve 7 çifte ulaşılması ile gerçekleşir. Ceza puanı 4’tür. Gösterge Cezası: gösterge taşını gösteren oyuncu şanslı sayılır ve diğer oyunculara ceza olarak yansıtılır. Ceza puanı 1’dir. Normal Bitme, Okey Atma: oyuncunun sıralı gruplar halinde tamamlamış olduğu taşlardan boşta kalan son taş okey ise, bu duruma okey atmalı bitme denilir. Ceza puanı 4’tür. Çifte bitme, Okey Atma: Okey oyunun en yüksek cezası olan bitme şekline denir. Oyuncunun ıstakasında 7 adet çift tamamlamış ve yere atacağı taş okey taşı ise bu hamleye çifte giderek bitme denir. Ceza puanı 8’dir. OKEY TAKTİKLERİ



İyi bir okey oyuncusu olmak için atılan taşları iyi takip etmeniz gerekir. Her taştan 2 tane olduğu için sizin ihtiyacınız olan taşın atılıp, atılmadığını sürekli kontrol edin. Bu durumda ihtiyacınız olan taşlar çıkmışsa boşuna beklemeden elinizi değiştirerek başka taşlarla oyuna devam edebilirsiniz. Yere atılan taşlar kadar alınan taşların da takibini yaparak rakiplerinizin hangi taşları biriktirdiğini de öğrenmelisiniz. Böylece rakibinize ihtiyacı olan taşı atmayarak rakibinizin oyunu bitirmesine engel olabilirsiniz.