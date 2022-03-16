Öksürük otu neye iyi gelir? Öksürük otu faydaları nelerdir? Öksürük otu nasıl kullanılır?

Öksürük otu, papatyagiller ailesinden gelmektedir. Öksürük giderici olarak kullanılan otsu bir bitki türüdür. Bu otu tarih öncesi uygarlıklar öksürük önlemek için kullanırlardı. Öksürük otunun nasıl kullanılması gerektiği ve zararlarının olup olmadığını haberimizde işledik. İşte detaylar...

ÖKSÜRÜK OTU NASIL KULLANILIR?

İlaç kullanmayıp öksürüğü için öksürük otunu kullanmak isteyenler, bu otun nasıl kullanılacağını merak ediyor. Hititlerin kullandığı bilinen öksürük otu geçmişten bugüne birçok kültürde de kullanılmıştır. Öksürük otu rahatlatıcı etkilerinden faydalanmak için isteyenler kullanabilir. Ancak eğer ciddi bir tedavinin parçası olacaksa mutlaka bir doktora danışarak kullanılması gereken bir bitkidir.

ÖKSÜRÜK OTU FAYDALARI NELERDİR?

Öksürük otu neye faydalı sorusuna verilecek ilk cevap bitkinin adından da anlaşıldığı gibi öksürüğü kesmesidir.

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Astım ve bronşit gibi nefes ile ilgili sorunların minimuma indirilmesinde destek sağlar.

-Tazeyken sıkılan öksürük otundan elde edilen suyun kulak ağrısını dindirdiği söylenmektedir.

-Tazeyken sıkılan öksürük otundan elde edilen suyun kulak ağrısını dindirdiği söylenmektedir. Öksürük otu migren ataklarını hafifletmek için de kullanılmaktadır.

İdrar sökücü özelliği vardır ve bu yüzden ödemleri azaltabilmektedir.

Kan dolaşımı ile ilgili problemleri olanlar için kan sulandırıcı etkisi bulunmaktadır.

Sinir sistemini koruyucu özelliği sayesinde daha rahat hissetmeyi kolaylaştırır.

Yaralar, çıbanlar, böcek sokmaları gibi durumlarda bazı yörelerde merhem olarak kullanılmaktadır.

Şişmiş ayaklar ve eklem ağrıları için öksürük otu içeren suda ayak banyosu rahatlatıcı olabilmektedir. Bu rahatsızlık için öksürük otu ekstratı kullanımına dair olumlu sonuçların alındığı araştırmalar bulunmaktadır.



ÖKSÜRÜK OTU ZARARLARI VAR MI?

Öksürük otunun zararlarına dair araştırmalar halen devam etmektedir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte özellikle hamilelerin ve çocukların bu bitkiyi tüketmemesi tavsiye edilir. Ayrıca alerjen bünyeye sahip kişiler de bu bitkiyi kullanırken dikkatli olmalıdır.

Araştırmalar öksürük otunun karaciğer sorunlarını tetikleme ve kanserojen etki yaratma ihtimalinin de olduğuna dair bulgular içermektedir. Ancak bu verilerde net sonuçlar vermemektedir. Yine de özellikle karaciğeri zayıf olan kişilerin bu bitkiyi kullanmaması önerilir.

