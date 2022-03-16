Öksürük otu neye iyi gelir? Öksürük otu faydaları nelerdir? Öksürük otu nasıl kullanılır?

Öksürük otu, papatyagiller ailesinden gelmektedir. Öksürük giderici olarak kullanılan otsu bir bitki türüdür. Bu otu tarih öncesi uygarlıklar öksürük önlemek için kullanırlardı. Öksürük otunun nasıl kullanılması gerektiği ve zararlarının olup olmadığını haberimizde işledik. İşte detaylar...
İlaç kullanmayıp öksürüğü için öksürük otunu kullanmak isteyenler, bu otun nasıl kullanılacağını merak ediyor. Hititlerin kullandığı bilinen öksürük otu geçmişten bugüne birçok kültürde de kullanılmıştır. Öksürük otu rahatlatıcı etkilerinden faydalanmak için isteyenler kullanabilir. Ancak eğer ciddi bir tedavinin parçası olacaksa mutlaka bir doktora danışarak kullanılması gereken bir bitkidir.
Öksürük otunun zararlarına dair araştırmalar halen devam etmektedir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte özellikle hamilelerin ve çocukların bu bitkiyi tüketmemesi tavsiye edilir. Ayrıca alerjen bünyeye sahip kişiler de bu bitkiyi kullanırken dikkatli olmalıdır.
Araştırmalar öksürük otunun karaciğer sorunlarını tetikleme ve kanserojen etki yaratma ihtimalinin de olduğuna dair bulgular içermektedir. Ancak bu verilerde net sonuçlar vermemektedir. Yine de özellikle karaciğeri zayıf olan kişilerin bu bitkiyi kullanmaması önerilir.
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