HABER

Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 22:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, Erhürman ile telefonla görüştü.

Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan detaylı bilgi alan Oktay, hayatını kaybeden vatandaşlar için Erhürman'a başsağlığı dileklerini bildirdi.

Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Siyasette hareketli saatler! Resmen açıkladı: Randevu talep ettimSiyasette hareketli saatler! Resmen açıkladı: Randevu talep ettim
Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremiBelediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

En Çok Okunan Haberler

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

İlginizi Çekebilir

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Siyasette hareketli saatler! Resmen açıkladı: Randevu talep ettim

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.