HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat kamyonu düştü

Okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat kamyonu düştü

15.12.2023 18:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyonu düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat kamyonu düştü

Edinilen bilgilere göre, Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi.

AW099413_02

Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı. Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

AW099413_11
Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da korkutan kaza! Çok sayıda ekip sevk edildiAnkara’da korkutan kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdi
Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndüDehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü
Anahtar Kelimeler:
obruk
En Çok Okunan Haberler
Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim

Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.