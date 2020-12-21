HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı

Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı

21.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı

Konya’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.

Konya’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ecstasy hapı kentte satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı fiziki takipli çalışmada, şahsın içerisinde bulunduğu araç Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak üzerinde durduruldu. Araçta M.K, G.K. ve G.S. isimli şahısların olduğu belirlenirken, araç muhafaza altına alındı. Alınan arama kararına istinaden şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada, şahısların yanındaki okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet ecstasy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 415 TL ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldüSüt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Oteller doldu! Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler akın etti

Oteller doldu! Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler akın etti

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'

'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Kuşadası’nda 3.1 büyüklüğünde deprem

O ilçede korkutan deprem

Kayseri'de süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 2 terörist teslim oldu

Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amcaya tahliye

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Şoke eden karar

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi

Altun, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.