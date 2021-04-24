HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Okul gezisinde alkol alan öğretmen, öğrencileri striptiz kulübüne götürdü

Okul gezisinde alkol alan öğretmen, öğrencileri striptiz kulübüne götürdü

24.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers Okulu’nda Bilişim Teknolojileri dersi veren Richard Glenn (55) adlı öğretmen, 2019’da okulun düzenlediği Kosta Rika gezisinde alkol alınca öğrencilerini striptiz kulübüne götürdü. Glenn, 3 yıl uzaklaştırma cezası aldı.

Okul gezisinde alkol alan öğretmen, öğrencileri striptiz kulübüne götürdü

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers Okulu’nda öğretmenlik yapan Richard Glenn, okulun Temmuz 2019’da Kosta Rika’ya düzenlediği bir gezide alkol alınca öğrencileri striptiz kulübüne götürdü. Glenn’in kulübe götürdüğü öğrencilerin 16-18 yaş arasında olduğu bildirildi. İngiltere Öğretim Düzenleme Kurumu’nun oluşturduğu panel, Glenn’e 3 yıl meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Öte yandan Longridge Towers Okulu’ndan yapılan açıklamada, Glenn ve öğrencilerin kulübe gittikleri gün yaptıkları harcamanın 4 bin 850 sterlin (56 bin 376 TL) olduğu belirtildi.

7d3190790cea3d0c6499a042e15406eb

"BİR EBEVEYN GİBİ HAREKET EDECEK KONUMDA DEĞİLDİ"

Panelden olaya ilişkin yayınlanan raporda, "Glenn, okul gezisi sırasında alkolün etkisi altındaydı ve bu nedenle, ihtiyaç duyulduğunda bir ebeveyn gibi karar alma veya hareket etme konumunda değildi. Bu, onun gözetimi altındaki öğrencilerin yabancı bir ülkede, evlerinden uzakta oldukları, rehberlik ve koruma için ona güvendikleri bir durumdu. Glenn, denizaşırı bir yolculuğa güvenli bir şekilde liderlik etmesi beklenen ve kendisinden beklenen davranışın farkında olan deneyimli bir öğretmen ve bir liderdi ancak profesyonel olmayan şekilde davrandı" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
Yardım çağrısı! Oksijen tankları tükenmek üzereYardım çağrısı! Oksijen tankları tükenmek üzere
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.