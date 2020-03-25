HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı başladı

Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 08:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası okullara verilen ara uzaktan eğitim şeklinde devam ederken, tatilin uzayıp uzamayacağı bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıda belli olacak. Kritik toplantıya Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katılacak.

Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı başladı

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Koca ile Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.15'te sağlık ve eğitim alanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandıÖzel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi
Anahtar Kelimeler:
okul tatili okul tatili uzayacak mı okullar tatil olacak mı koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu

Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu

Dikkat çeken koronavirüs araştırması: Yüzde 40'ında belirti bile yok

Dikkat çeken araştırma: Yüzde 40'ında belirti bile yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde

'Bayburtlu dayı' yine şaşırttı

Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu duyurdu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

'Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.