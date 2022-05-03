OKULA DÖNÜŞ! Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs'ta okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı, bayram tatilinde olan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Perşembe günü çalışan vatandaşlar işbaşı yapacak. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı? sorusunun ayrıntılı cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı'nı diğer tüm kamu kurumları ve bazı özel firmalar gibi izinli olarak geçiren eğitim kurumları 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle kapılarını öğrencilerine açacak. Öğrenciler 5 günlük aradan sonra okullarına dönmüş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvime göre; ülkemizde faaliyet gösteren tüm eğitim birimleri 5 Mayıs Perşembe günü dahil olmak üzere tekrardan çalışmalara başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ülkemizde Ramazan Bayramı resmi literatürde 3 gün olarak kutlanmaktadır.

