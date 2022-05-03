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OKULA DÖNÜŞ! Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs'ta okullar açılacak mı?

03.05.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılıyor sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda okulların resmi tatil edilmesi ile birlikte okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın son gününe doğru okulların ne zaman açılacağı sorusu sorulmaya başlandı. İşte okulların açılmasına dair son durumu!

OKULA DÖNÜŞ! Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs'ta okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı, bayram tatilinde olan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Perşembe günü çalışan vatandaşlar işbaşı yapacak. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı? sorusunun ayrıntılı cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı'nı diğer tüm kamu kurumları ve bazı özel firmalar gibi izinli olarak geçiren eğitim kurumları 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle kapılarını öğrencilerine açacak. Öğrenciler 5 günlük aradan sonra okullarına dönmüş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvime göre; ülkemizde faaliyet gösteren tüm eğitim birimleri 5 Mayıs Perşembe günü dahil olmak üzere tekrardan çalışmalara başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ülkemizde Ramazan Bayramı resmi literatürde 3 gün olarak kutlanmaktadır.

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