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Okula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 'İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı' etkinliği kapzamında okula yeni başlayan öğrenciler ile öğretmenlere 6 bin 350 fidan dağıtıldı.

Okula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 'İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı' etkinliği kapzamında okula yeni başlayan öğrenciler ile öğretmenlere 6 bin 350 fidan dağıtıldı.
Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Ağaçlandırma programı çerçevesinde 'İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı' projesi hayata geçirildi. Projenin tanıtım töreni Darıca Ressam Osman Hamdibey İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, CHP İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı. Törende okula yeni başlayan minik öğrenciler çam ağacı fidanı dikti.
'TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ ÇOK AZ'
Törende konuşan Kaymakam Ömer Karaman, bu projenin Türkiye'de çok örneği olmayan bir proje olduğunu söyledi. İlçenin daha yeşil doğayla iç içe olmasını hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Karaman bu proje ile minik öğrencileri fidanlarla buluşturarak bir fidan sahibi olmasının çok önemli olduğunu, fidanlara 4 yıl boyunca sahip çıkarak büyüterek bir orman oluşturacaklarını ifade etti.
'AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİNİ AŞILAYALIM'
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da konuşmasında, "Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile yaptığımız proje ile ilkokula başlayacak öğrencilerimizin kendi adlarını yaşatacakları fidanların bulunduğu saksıların üzerinde, 'Bir Fidan Bizden, Bir Orman Sizden' yazısı yer alacak. Okulların açıldığı ilk gün sıralarının üzerinde fidanları hazır olacak. Öğrenciler ilkokulu bitirinceye kadar 4 yıl boyunca fidanlarına bakıp büyütecekler. Böylece her bir öğrencimiz de ağaç ve orman sevgisini aşılayacağız. Ağaca yatırım, geleceğe yatırımdır" diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da yaptığı konuşmada proje ile çocukları fidanlarla buluşturmayı hedeflediklerini kendi elleriyle dikecekleri fidanları 4 yıl boyunca büyüteceklerini vurguladı.
3 BİN 750 ÖĞRENCİ KENDİ ADINA FİDAN DİKECEK
Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte Darıca’da ilkokulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 750 birinci sınıf öğrencisi ile bu okullarda bulunan 2 bin 600 öğretmen için kendi adlarına birer adet fidan dağıtılacak. 'Her Çocuk Bir Gelecektir, Gelecek İçin Bir Fidan' etkinliği ile fidanlar okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin isimleriyle birlikte sıralarında hazır bulunacak. Öğrencilere fidanların dikimi ve büyütülmesi konusunda eğitimin de verileceği etkinlik okulların açılmasıyla birlikte hayata geçirilecek.

FOTOĞRAFLI

Okula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldıOkula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldıOkula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldıOkula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldı

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