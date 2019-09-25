Okulda başarıyı getiren ders çalışma alışkanlıkları

Okulda öğrenilenlerin pekiştirilmesi, öğrenme sürecinin evde de devam etmesi için önem taşıyor. Uzman Klinik Psikolog Büşra Aparan Akın, başarıyı etkileyen faktörleri ve ailelere düşen görevleri anlattı.

Çocukların okul başarılarını etkileyen birçok faktör olduğunu belirten Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı, Uzman Klinik Psikolog Büşra Aparan Akın, özellikle küçük yaşlardaki; çocukların sadece okulda değil, evde ve günlük hayatta da sorumluluk sahibi olmasının; başarıyı etkileyen önemli bir değişken olduğunu kaydetti. Ebeveynlere önemli uyarılarda bulunan Akın, “Çocuğunuzun okulda arkadaşlarıyla uyumlu, mutlu, derslerinde başarılı, öğrenmekten keyif alan ve sorumluluklarını yerine getiren bir çocuk olmasını istiyorsanız, okulda ve ev ortamında öğrenme sürecinin desteklenmesi için başarıyı etkileyen birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmamalısınız” dedi. “Sorumluluk almasına izin verin”

Ailelerin öğrenme sürecinde önemli rol oynadığını ifade eden Akın, “Aileler, çocuklarının küçük yaşlardan itibaren bireysel olarak eylemlerde bulunmasına ve sorumluluk almasına fırsat vermelidir. Yatağını ve odasını toplaması, yemek masasının hazırlamasında görev alması gibi yaşam alanlarında başlayan küçük sorumluluklar; okul yaşamına zorlanmadan adapte olmasını ve daha olumlu yaklaşmasına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“Çalışma ortamı değişkenlik gösterebiliyor”

Akın, uygun çalışma ortamının yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, “Uygun çalışma alanı, verimli bir ders çalışma süreci için gereklidir. Küçük yaş gruplarında masa başında çalışmak yeterlidir. Ortaokul yıllarından itibaren artık çocuklar kendi tercihleri ve öğrenme stilleri doğrultusunda ders çalışma alışkanlıkları oluşturabilir. Çocuk büyüdükçe, çalışma ortamı da değişkenlik gösterebilir” diye konuştu. Lise yıllarında ve sınav hazırlık dönemlerinde ders çalışmanın, disiplin ve sorumluluk gerektirdiğini aktaran Akın, “Bu yaş grubu öğrencilerin dersler konusunda kendi eksiklerini fark etmesi, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek ilerleme sağlaması, gerektiğinde öğretmeninden yardım isteyebilmesi beklenir” dedi. “Çocuk, desteğe ihtiyaç duyabilir”

Evdeki pekiştirme çalışmalarında küçük yaşlardaki çocukların desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Akın, “Ailelerin çocuğu ile çalışma masasına oturmaması ve yalnız çalışmasına fırsat tanıması gerekiyor. Ancak yardıma ihtiyaç duyduğunda ailesine soru sorabileceği ve yardım isteyebileceği mesajı verilmelidir. Okulun ilk yıllarında ilk beş dakika yanına oturarak çocuğun çalışmaya başlamasına destek olunabilir” diye ifade etti. Akın, sözlerini, “Çalışmaya başlamadan önce pekiştirecin ve alıştırmanın içeriği üzerine konuşmak ve çocuğun kendi yanıtlarını değerlendirmek motive edici olabilir” diye sürdürdü.