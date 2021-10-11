Okulda çılgınca kirlenen kıyafetler için en etkili deterjan önerileri

Pandemiden dolayı okullar bir süre kapalıydı. Annelerin çoğu okul serüvenini bir hayli özledi. Peki, hızla kirlenen çamaşırları, çıkmayan çimen lekelerini, çamur olan ayakkabıları da özledi mi? Geyiği bırakalım ve konumuzun ciddiyetine gelelim. Çocuklar okulda koştururken kıyafetlerinin kirlendiğini fark etmez. Anneler ise her gün lekeler içinde kalmış tişört, sweetshirt ve pantolonlarla yüzleşir. Bazı lekeler kolayca temizlenirken bazıları ise inatla çıkmak bilmez. Tam da böyle durumlar için üretilmiş en iyi deterjanlara bir tıkla ulaşmanız mümkün.

Lekelere birkaç fısla savaş açın: Domol Leke Çıkarıcı Sprey

Beyaz kıyafetler genelde daha fazla kirlenir. Çimen, yemek ve yağ gibi lekeler ise bir hayli zorlu olur. Beyazlardaki inatçı lekelere karşı ciddi bir savaş açtığınızı duyduk. Hemen imdadınıza yetişiyoruz! Beyaz kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak için üretilen Domol Leke Çıkarıcı Sprey Oxi Güç, yıkama öncesinde kullanım için uygun. Kıyafetlerinizi makineye atmadan hemen önce lekenin üzerine uygulayın ve yaklaşın 10 dakika bekletin. Sprey kurumadan kıyafeti makineye atın. Çıkardığınızda lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Domol Leke Çıkarıcı Yıkama Öncesi Oxi Güç'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

"Sadece beyazlarda değil, renklilerde de leke çıkarıcı isterim." diyenlere: Domestos etkisi!

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Elbette sadece beyaz kıyafetler kirlenmiyor. Renkliler de leke içinde kalabiliyor ve inatçı kirler onlara da sımsıkı tutunabiliyor. Üstelik lekeler kıyafetlerde bakteri oluşturarak çocuklarınızın sağlığını da tehdit etmeye başlıyor. Siz de hem hijyenik hem de etkili bir leke çıkarıcı mı kullanmak istiyorsunuz? O halde Domestos Rengarenk Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı'yı denemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü Domestos, lekelerin üzerine bir miktar döktüğünüzde bile giysilerin derinliklerine kadar ulaşarak bakterileri ve kirleri yok ediyor.

Tüm çamaşırlarınızda kullanabileceğiniz Domestos Rengarenk Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı'yı buradan inceleyebilirsiniz.

Çamaşırlarınızı yıpratmadan oksijen bazlı leke çıkarıcı ile beyazlatın!

Çocuğunuzun kıyafetlerinin bembeyaz görünmesini isteyebilirsiniz. Hele ki okulda çocuğunuzun pırıl pırıl görünmesi sizi mutlu edecektir. Ancak beyaz çamaşırlarınızın her yıkamanızda beyazlığını kaybettiğini mi düşünüyorsunuz? Özellikle giysilerin yaka kısımlarındaki sarı lekelerin bir türlü kaybolmamasından mı dert yanıyorsunuz? Bu durum, kullandığınız deterjandan ya da yumuşatıcıdan kaynaklanıyor olabilir. O halde Deep Point Oksijen Bazlı Çamaşır Beyazlatıcı'yı seveceğinizi düşünüyoruz. Çamaşırlarınızın yıpranmadan, rengini kaybetmeden beyazlamasını sağlıyor. Kullanırken çamaşır makinenizin ikinci deterjan bölmesine bir kapak koymanız yeterli.

Deep Point Oksijen Bazlı Çamaşır Beyazlatıcı'yı buradan sepetinize atabilirsiniz.

Bitkisel deterjanlar her zaman bir adım önde! Aynı fikirde miyiz?

Etkili deterjanlarla lekeleri çıkarmak iyi hoş. Peki ya kimyasal etkisi! Deterjanda dahi kimyasaldan uzak durup tercihinizi bitkiselden yana kullanıyorsanız seveceğinizi düşündüğümüz bir deterjan önerimiz var: Homm Bitkisel Zorlu Leke Çıkarıcı. Paraben, klor, fosfat, SLS, SLES gibi zararlı maddeler içermeyen Homm Bitkisel Zorlu Leke Çıkarıcı, spreyli kutusu ile size kolay kullanım sunuyor. Lekelerin üzerine püskürterek birkaç dakika bekledikten sonra kıyafetinizi çamaşır makinesine atın. Sonucunda kıyafetinizin lekelere veda ettiğini göreceksiniz.

Kıyafetlerinizdeki zorlu lekelere mucize etkisi yaratan Homm Bitkisel Zorlu Leke Çıkarıcı'yı sepetinize eklemek için tıklayın!

Çok amaçlı bir leke çıkarıcı aradığınızı duyduk! Farmasi ile bu arayışa son veriyoruz!

Çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir leke çıkarıcı arıyorsanız hazır olun! Hem çamaşır makinesinde hem de suya bastırarak kullanabileceğiniz bir deterjan tavsiyesi vereceğiz. Farmasi Mr. Wipes Performance Oxi Clean ile hem lekeli kıyafetlerinizi hem de halı, kilim, koltuk, yorgan gibi diğer yüzeyleri lekelerden arındırabilirsiniz. Farmasi Mr. Wipes Performance Oxi Clean Tüm Renkler Toz Leke Çıkarıcı'yı düşük sıcaklıkta kullandığınızda daha yüksek performans alabilirsiniz.

Hem renkliler hem de beyazlar için uygun olan Farmasi Mr. Wipes Performance Oxi Clean Tüm Renkler Toz Leke Çıkarıcı'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Farmasi ile devam edelim diyoruz: Sıvı leke çıkarıcı...

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Farmasi'nin toz leke çıkarıcısının performansını duydunuz. Şimdi de Farmasi Mr. Wipes Çamaşır Sıvı Leke Çıkarıcı'yı anlatalım. Hem renklilerde hem de beyazlarda kullanabileceğiniz bu deterjan çamur, çimen, meyve suyu, çay, kahve, yağ, kozmetik gibi inatçı lekelere meydan okuyor. Çocuğunuzun kıyafetlerindeki yaka ve manşet bölgelerini de hızlıca tertemiz hale getiriyor. Kullanımı ise çok kolay: Lekeli bölgeyi ılık su ile ıslatın. Bir miktar Farmasi Mr. Wipes Çamaşır Sıvı Leke Çıkarıcı dökün. Birkaç dakika bekledikten sonra ister makineye atın, ister elinizde yıkayın.

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Konsantre ürünlere bayılırız!

Elinizin altında her zaman bir leke çıkarıcı bulunmalı çünkü çocuğunuzun ne zaman inatçı lekelerle eve geleceği belli olmuyor. Bir bakmışsınız, zorlu bir meyve suyu lekesi ile karşı karşıyasınız. Böyle bir durumda Vanish Leke Çıkarıcı Konsantre Jel'i kullanabilirsiniz. Bu ürün, konsantre olduğu için az miktarda kullansanız bile etkili sonuç alabilirsiniz. Jel kıvamında olduğu için uygulaması da çok kolay. Lekeli bölgenin üzerine bir miktar dökün ve ovuşturun. Sonra dilerseniz makineye atın dilerseniz de elinizde yıkayın.

Lekelere etkili bir savaş açan Vanish Leke Çıkarıcı Konsantre Jel'i buradan inceleyebilirsiniz.

Lekelerle her yerde savaş halinde olanlara çanta boyu bir leke çıkarıcı tavsiye ediyoruz!

Çocuğunuzu okula bıraktınız ve bir baktınız ki beyaz tişörtünde minik bir leke var. Okuldayken çocuğunuzun tişörtünü değiştiremeyeceğinize göre bu lekeyi çıkarmanız gerekiyor. İşte, böyle durumlar için üretilen Turkishcare Leke Çıkarıcı Sprey, çantanızda olduğunda işiniz çok kolay. Hemen leke çıkarıcıyı çantanızdan çıkarıp lekenin üzerine biraz püskürtün ve bekleyin. Lekelerin hızla yok olduğunu göreceksiniz. Üstelik ıslanan lekeli bölge, hızla kuruyacağı için kıyafet üzerinde kötü bir görüntüye de sebep olmayacak.

Turkishcare Leke Çıkarıcı Sprey'i seyahatte, okulda, parkta ve dilediğiniz her yerde çantanızdan eksik etmek istemiyorsanız buradan satın alabilirsiniz!

Doğal bir leke çıkarıcı kadar mutlu eden ne olabilir?

Özellikle çocuğunuzun kıyafetlerini yıkarken kimyasal bir ürün kullanmak sizi huzursuz edebilir. Bitkisel ürünleri tercih ederek çocuğunuza ve sevdiklerinize doğal bir yaşam sunabilirsiniz. Bu titizliğinize eşlik edecek bir ürünle geldik: Chicco Leke Çıkarıcı Sprey. Chicco Leke Çıkarıcı Sprey, hem doğal içeriğiyle hem de etkili formülü ile gönlünüzü fethedebilir. Hassas giysilerde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu leke çıkarıcı, tüm renkler ve kıyafetler için uygun.

Kıyafetlerinize doğal dokunuşlar yapabileceğiniz Chicco Leke Çıkarıcı Sprey'i buraya tıklayarak sepetinize atmaya ne dersiniz?

Peki, çamaşır deterjanınızı leke çıkarıcı etkisiyle birleştirseniz...

"Ekstra leke çıkarıcı ürün kullanarak bütçemi olumsuz etkilemek istemiyorum!" diyorsanız size harika bir tavsiyemiz var. Çamaşır makinesi için kullandığınız deterjanı leke çıkarıcı etkili bir ürün ile değiştirebilirsiniz. Omo Domestos Etkili Toz Çamaşır Deterjanı, makinenize attığınız tüm çamaşırları hızlı bir şekilde lekelerden arındırıyor. Çamaşırlarınızda derinlemesine hijyen sunan Omo Domestos Etkili Toz Çamaşır Deterjanı kısa programda bile kusursuz sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor.

Domestos'un gücü ile birleşerek lekelere son veren Omo Domestos Etkili Toz Çamaşır Deterjanı'na buradan ulaşabilirsiniz.

