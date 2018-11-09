Okulda dayak iddiasına soruşturma

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir öğrencinin darbedildiği iddiası üzerine, okul müdürü görevden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi Tombak Ortaokulu'ndaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından darbedildiği iddiası üzerine, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bilgilendirmede, "Söz konusu okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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