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Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde okuldaki asansör boşluğuna düşen lise öğrencisi Anıl Kağan Kottaş, yaralandı. Öğrencinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Altaylar Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kurs için okulda bulunan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), iddiaya göre okulun koridorunda koşarken karşısındaki asansörün kapısına fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan asansör kapısından 10 metrelik boşluğa düşen öğrenci yaralandı.

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Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler durumu öğretmenlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kottaş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrenci daha sonra Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anıl Kağan Kottaş'ın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus asansör Okul lise öğrenci

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