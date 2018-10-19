HABER

Okulda hijyeni sağlayan ürünler Hepsiburada’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

e-ticaret platformu Hepsiburada, okula dönüş kampanyalarındaki yoğun talebin ardından, şimdi de Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın önerileriyle öğrencilerin okulda hijyeni sağlamak için kullanmaları gereken ürünleri paylaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, okula dönüş kampanyalarındaki yoğun talebin ardından, şimdi de Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın önerileriyle öğrencilerin okulda hijyeni sağlamak için kullanmaları gereken ürünleri paylaştı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, okula dönüş döneminin ardından, öğrencilere yönelik hijyen ürünlerine olan talebi inceledi.

Trend verilerine göre, çocuklar için köpüklü el sabunlarında yüzde 78, klozet örtülerinde yüzde 100, çocuklara özel organik diş macunlarında ise yüzde 400 artış görüldü. Çocuklara yönelik hijyen ürünlerini en çok 35-45 yaş aralığındaki anne babaların tercih ettiği ortaya konuldu. İl dağılımına bakıldığında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Gaziantep, Tekirdağ, Konya illeri sırasıyla hijyen ürünlerine en çok ilgi gösteren iller olarak sıralandı.

Hepsiburada, eksiksiz bir hijyen sağlamak adına, el yıkamanın öneminin yanı sıra doğru el sabununun ve destekleyici ürünlerin kullanımının da önemli olduğunu vurguluyor. Küçük boyutta üretilen pompalı sabunlar miniklerin okul çantasına kolay sığarken aynı zamanda, köpük formunda olmasıyla pratik bir şekilde durulanabiliyor. Sabunların yanı sıra el dezenfektanları ve mini kolonyalar da hijyeni sağlayan diğer ürünler arasında yer alıyor.

Klozetler hijyen konusunda en titiz olunması gereken bölgelerden. Çocuklar için üretilen küçük klozet örtüleri sayesinde tüm klozetler hijyenik hale geliyor. Geniş kenarları ile çocukların istenmeyen yerlere temas etmelerini engelleyen klozet örtüleri onları mikroplardan da uzak tutuyor.

\

- Ağız bakımı alışkanlığı çocuklukta kazanılıyor

Erken yaşta doğru ağız bakım kurallarını öğrenmek çürüklerin önüne geçmek ve ağız sağlığını sağlayabilmek için oldukça önemli. Hepsiburada, diş macunu seçerken çürükleri önlemeye yardımcı florürlü diş macunlarını kullanılmasını öneriyor.

Çocukların evde veya okulda dişlerini fırçalarken kullanabilecekleri, zararlı madde içermeyen, içeriğinde papatya özü, gliserin bulunan organik diş macunları Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor.

Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın okulda hijyeni sağlayan ürün seçimleri Hepsiburada’da "https://www.hepsiburada.com/aysegul-uyanik-ornekal-oneriyor-c-80459153" adresinde bulunabiliyor.

PARTNERCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlarCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlar
Tarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyorTarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyor
Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojikEğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin

Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin

Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.