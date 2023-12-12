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Okulda yasak aşk skandalı! 'Kazanova müdür' sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

12.12.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Antalya'da bir okulda müdür olduğu sırada aynı okuldaki kadın öğretmenle yasak aşk yaşadığı için görevinden alınan S.Ö. (48), gönderildiği okulda bir veliyle de yasak ilişki yaşayınca kınama cezası aldı. 'Kazanova müdür' bu kez de Aksu'da bir okula atandıktan sonra, 'eşi' olarak tanıttığı sevgilisiyle öğretmenler odasında fotoğraf çektirip okulun sosyal medya hesaplarından paylaşınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edildi. İşte detaylar...

Okulda yasak aşk skandalı! 'Kazanova müdür' sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Antalya'da 2016 yılında Aksu ilçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda müdür olan, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle yasak aşk yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak gönderilen S.Ö., Korkuteli'de bir öğrencinin velisiyle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası S.Ö. hakkında sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılıkça verilen uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek, aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.

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VELİ TOPLANTISINDA GÜNDEME GELMİŞ

İddialar ile ilgili bir öğrenci velisi, "Bu şahıs, şu anda velilerden biriyle aşk yaşıyor. İşin saklanır, gizlenir yeri kalmadı. Bu adam evli ve 2 çocuğu var. Velilere bu iş yansıyınca, önceki gün okulda öğretmenler ile sınıf velileri olarak toplantı yaptık. S.Ö. kendisini savunmak için yaptığı konuşmada, 'İhtiyaçlarım olamaz mı?' gibi konuşmalar yaptı. Geçen yıl kasım ayından beri, bu öğrenci velisi derslerde, sınıfta duruyor. Çocukların anlattığına göre, derslere giriyor ve masanın üzerine oturuyormuş" dedi.

İKİ AYRI HAPİS CEZASI

Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu gerekçesiyle çalıntı ihbarı da yer aldı. S.Ö.'nün, konuya ilişkin polis merkezinde 'Arabanın yedek anahtarı eşimdeydi, arabayı o çaldı' diye ifade verdiği ortaya çıktı. Otomobilin aranması sırasında mobese kameralarında S.Ö.'nün araç içindeki görüntülerine ulaşıldı. Mahkeme, bu olayla ilgili hükmün geri bırakılması kararı ile 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca bu süreçte eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlalden 3 gün hapis cezası da uygulandı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Korkuteli'de görev yaptığı ilkokulda öğrenci velisiyle ilişki yaşadığı iddialarına ilişkin de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan soruşturmada, S.Ö. hakkında kınama ve yer değiştirme cezası verildi. Tayin döneminde girdiği sınavı kazanıp, Aksu ilçesi Koca Belen İlkokulu'na müdür olan S.Ö. hakkında, bazı öğretmenler ve boşanma davası devam eden eşi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

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SEVGİLİSİNİ 'EŞİ' DİYE TANITMIŞ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulda düzenlenen kutlama programında S.Ö.'nün hem okul bahçesinde hem de öğretmenler odasında, Korkuteli'de ilişki yaşadığı belirtilen öğrenci velisi H.T. ile yan yana fotoğrafları, okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Paylaşımlar üzerine okuldaki bir öğretmen ve eşi ile S.Ö.'nün boşanma davası devam eden eşi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Şikayetlerde, S.Ö.'nün sevgilisi H.T'nin de iki çocuğuyla Aksu'ya taşındığı, çocukların aynı okula kayıt yaptırıldığı, H.T.'nin öğretmenler odasına kadar müdür S.Ö. ile girebildiği, S.Ö.'nün başkasıyla evli olmasına rağmen sevgilisini eşi olarak tanıttığı gibi ifadeler yer aldı. Öğretmen eşi de fotoğrafları, devam eden boşanma davası dosyasına sundu.

(DHA)

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