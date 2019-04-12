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Okuldaki doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Kars'ta bir okulda doğum günü kutlaması sebebiyle evden getirdikleri yiyeceklerden zehirlendikleri belirtilen 29 öğrenci tedavi altına alındı - Kars Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Hasan Altun: - "Genel sağlık durumları iyi olan çocukları 6 saat müşahede altında tutacağız" - Köylülerden Yavuz Bağlar: - "Çocuklar doğum günü nedeniyle yapılan kek, kurabiyeden yiyerek zehirlendiler"

Kars'ta bir okulda, doğum günü kutlaması sebebiyle evden getirdikleri yiyeceklerden zehirlendikleri belirtilen 29 öğrenci tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kocabahçe köyündeki Kocabahçe İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, evlerinde ailelerinin hazırladıkları kurabiye ve pastaları doğum günü kutlaması sebebiyle okula götürdü. Burada bu besinleri tüketen öğrencilerde karın ağrısı ve kusma şikayetleri oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine köye 112 Acil Servis ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Gelen sağlık görevlileri 29 öğrenciden 12'sini Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine, 17'sini de Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocabahçe köyünde çocukların zehirlendiği bilgisi üzerine sağlık ekiplerinin 15 dakika içerisinde köye ulaştığını söyledi.

Altun, "Kocabahçe İlkokulu'nda 29 çocukta besin zehirlenmesi meydana geldi. Çocuklarımızın evden getirdikleri kurabiyeden zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bulantı, kusma, baş ağrısı şikayetleri mevcut. Genel sağlık durumları iyi olan çocukları 6 saat müşahede altında tutacağız." dedi.

Köylülerden Yavuz Bağlar ise çocukların gıdadan zehirlendiğini belirterek, "Çocuklar doğum günü nedeniyle yapılan kek, kurabiyeden yiyerek zehirlendiler. Onun için çocukları hastaneye getirdik, karın ağrısı şikayetiyle geldiler, şimdi hepsinin durumu iyi." diye konuştu.

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gıda zehirlenmesi Kars

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