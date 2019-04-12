Okuldaki doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi

Gelen sağlık görevlileri 29 öğrenciden 12'sini Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine, 17'sini de Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Merkeze bağlı Kocabahçe köyündeki Kocabahçe İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, evlerinde ailelerinin hazırladıkları kurabiye ve pastaları doğum günü kutlaması sebebiyle okula götürdü. Burada bu besinleri tüketen öğrencilerde karın ağrısı ve kusma şikayetleri oluştu.

Altun, "Kocabahçe İlkokulu'nda 29 çocukta besin zehirlenmesi meydana geldi. Çocuklarımızın evden getirdikleri kurabiyeden zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bulantı, kusma, baş ağrısı şikayetleri mevcut. Genel sağlık durumları iyi olan çocukları 6 saat müşahede altında tutacağız." dedi.

Köylülerden Yavuz Bağlar ise çocukların gıdadan zehirlendiğini belirterek, "Çocuklar doğum günü nedeniyle yapılan kek, kurabiyeden yiyerek zehirlendiler. Onun için çocukları hastaneye getirdik, karın ağrısı şikayetiyle geldiler, şimdi hepsinin durumu iyi." diye konuştu.

