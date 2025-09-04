Okullar açılıyor… Çocuklu anneler için tüyolar

Okullar açılırken evde düzeni sağlamak ve çocuklarını mutlu mesut okula göndermek isteyen anneler, bu pratik çözümlere mutlaka bakmalı. İşte zamandan kazandıran harika tüyolar...

1. Haftalık plan yapın.

Okul döneminde çocukların okul planını, beslenme listesini ve aktivitelerini düzgün ayarlamak için haftalık plan yapın. Bunun için ister fiziksel ajandalar kullanın, isterseniz de telefonunuzdaki uygulamalardan faydalanın. Ayrıca çocuğunuzun okulda her gün ne öğrendiğini takip edin ve plana mutlaka sosyalleşme saatlerini ekleyin. Böylece tüm dönemi stressiz şekilde takip edebilir ve hazırlıklarınızı önceden tamamlayabilirsiniz.

2. Kıyafetleri ve çantayı geceden hazırlayın.

Söz konusu kıyafet ve çanta hazırlığı olduğunda işinizi asla şansa bırakmayın ve hepsini geceden hazırlayın. Özellikle okul kıyafetlerini bir hafta önceden kombinleyip kenara ayırırsanız her gün ütü işiyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu da size ekstra zaman kazandırır.

3. 15 dakika erken kalkın.

"15 dakika bana ne kazandırır?" demeyin. Ondan sadece 15 dakika erken kalkmanız bile evdeki birçok işi kısa sürede tamamlamanızı sağlar. Bu süre içinde çantalardaki eksikleri kontrol edebilir, kıyafetlerini ve ayakkabısını çıkarabilir, yapılacakları gözden geçirebilir, hatta evdeki dağınıklığı bile hızla toparlayabilirsiniz.

4. Kahvaltıyı ve beslenme çantasını önceden hazırlayın.

Kahvaltıyı ve beslenme çantasına girecekleri geceden hazırlayıp dolaba koyun. Kaplara yerleştirilmesi gerekenleri de hazır şekilde bekletin. Bu sayede çocuğunuzu aç şekilde okula göndermez ve sabah saatlerine kaos olmadan başlarsınız. Üstelik gün içinde yiyecekleri konusunda çok daha titiz ve özenli davranmış olursunuz.

5. Pratik atıştırmalık tarifleri öğrenin.

Çocuğunuza, hem okul için hem de okuldan eve geldiğinde yiyebileceği harika atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Bu sayede onun paketli gıdalara yönelmesini engeller ve sağlıklı besinler tüketmesini sağlarsınız. Hatta eğlenceli görünen minik lezzetlerle onu sebzeye bile alıştırabilirsiniz.

6. Düzenli bir çalışma alanı oluşturun.

Çocuğunuzun ödevlerini düzenli olarak yapmasını ve okula şevkle gitmesini istiyorsanız işe çalışma alanıyla başlayın. Onun ebatlarına ve zevkine uygun, renkli ve düzenli bir alan kurarak ödevlere ilgi duymasına yardımcı olun. Bu alana okulda yaptığı dekorları, çeşitli objeleri ve sevdiği parçaları koymasına da izin verin. Ama masanın her zaman düzenli kalmasına ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olmasına dikkat edin.

7. Onunla birlikte öğrenin.

Onu ders çalışmaya alıştırmak için onunla birlikte öğrenmeye hazır olun. Önceleri onu teşvik etmek amacıyla başlayacağınız bu serüven size birçok yeni şey öğretebilir. Gün içinde bu tarz anne-çocuk dilimleri oluşturmak, aranızdaki arkadaşlığı pekiştirebilir ve onun okul hayatında ne olup bittiğini daha kolay öğrenmenizi sağlayabilir. Üstelik onu, kötü olduğunu düşündüğü birçok konuda da cesaretlendirebilir.

8. Kendinizi geliştirin.

Çocuğunuzla sohbet ederken kullandığınız kelimelere dikkat edin ve her zaman iyi bir rol model olmaya çalışın. Hatalarını anlayışla karşılayarak yanlışlarını anlamasına yardımcı olun ve her zaman sabırlı davranın. Bu sırada onun bir birey olduğunu unutmayın ve yetişkinlik hayatında işine çok yarayacak sorumluluk bilincine alışmasını sağlayın. Tüm bunları nasıl yapacağınızdan emin değilseniz çeşit çeşit kitaptan, sosyal medya hesabından ve dijital yayından faydalanabilirsiniz.

9. Öğretmenler ve aileler ile iletişimde kalın.

Okula başlamadan önce yeni sınıfını ziyaret edin, öğretmenleriyle ve diğer ailelerle tanışın. Bu iletişimi okul döneminde de sürdürerek onun yeni sınıfına alışmasına yardımcı olabilirsiniz. Üstelik aileler ve öğretmenlerle kurduğunuz yakın ilişki, birçok okul aktivitesine katılmasına ve sosyalleşmesine de destek olur. Ek olarak motivasyonunu artırır, okulu ve arkadaşlarını sevmesini kolaylaştırır.

10. Kendiniz için minik mola anları belirleyin.

Tüm bunları yaparken gün içinde kendiniz için de ufak mola zamanları belirlemeyi unutmayın. Çünkü aşırı iş yükü, çocuk ve ev bakımı, bir yerden sonra enerjinizi hızla tüketerek sizi strese sokabilir. Bunu önlemek için gün içinde 10 dakika da olsa esneyin, nefes egzersizi yapın veya kısa bir kahve arası verin. Emin olun bu rutin, hem ruhunuza hem bedeninize çok iyi gelecek.