Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman? Erdoğan açıkladı!

Çok sayıda öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şimdi, öğrenciler ve veliler tarafından yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile devam eden eğitim sürecinin ardından tüm öğrenciler ve veliler okullar açılıyor mu son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Bu doğrultuda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim sürecinde diğer sınıflar için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Son olarak sıklıkla sorulan yüz yüze eğitim hangi sınıflar gidecek sorusunun yanıtına dair önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 8. sınıf ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimin başlatılacağını açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman olacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini açıkladı. İlkokul ikinci sınıflarda, üçüncü sınıflarda ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçileceğini duyurdu. Aynı zamanda ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflarda da aynı şekilde belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan; koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararların alındığına da işaret etti. Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde bir engelin olmadığını söyledi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak ücretsiz tablet bilgisayar verilecek olan bir süreci başlattıklarını belirtti. Önümüzdeki hafta itibarıyla tabletlerin MEB tarafından dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Şimdi, tüm öğrenciler ve velileri tarafından okullar ne zaman açılıyor konusunda yapılacak açıklamalar bekleniyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında vurgu yaptığı belirlenen kuralların nasıl olacağına dair detaylar da araştırılıyor. Yüz yüze eğitim nasıl olacak konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı açıklamalar merak ediliyor.
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