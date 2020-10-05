Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman? Erdoğan açıkladı!

Çok sayıda öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şimdi, öğrenciler ve veliler tarafından yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile devam eden eğitim sürecinin ardından tüm öğrenciler ve veliler okullar açılıyor mu son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Bu doğrultuda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim sürecinde diğer sınıflar için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Son olarak sıklıkla sorulan yüz yüze eğitim hangi sınıflar gidecek sorusunun yanıtına dair önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 8. sınıf ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimin başlatılacağını açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman olacak? İşte detaylar...