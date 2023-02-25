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Okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat'ta deprem bölgesinde okullar tatil mi, açılacak mı? İşte son açıklamalar

25.02.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam edilirken gözler eğitim öğretim tarihlerine çevrildi. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay da okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapıldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat'ta deprem bölgesinde okullar tatil mi, açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat'ta deprem bölgesinde okullar tatil mi, açılacak mı? İşte son açıklamalar

Okulların açılış tarihi için araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından eğitime ara verilmişti. Deprem bölgesindeki iller dışındaki yerlerde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.

deprem-bölgesinde

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.
Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

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