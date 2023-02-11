Okullar ne zaman açılacak? Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte İlkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi!

Okullar ne zaman açılacak aramaları öğrenciler ve öğretmenler tarafından takip ediliyor. Yaşanan deprem nedeniyle tüm ülkede oldukça yıpratıcı etkiler görünüyor. Bu süreç boyunca alınan kararlarla ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Okulların tatil olup olmadığı ve tatilin ne zaman sona ereceği hakkında geçtiğimiz gün açıklamada bulunuldu. Deprem nedeni ile uzatılan yarıyıl tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer yarıyıl tatilinin uzatıldığını bildirdi ve okulların açılacağı yeni tarihi duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

