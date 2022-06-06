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Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman?

06.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak? Veli ve Öğrenciler Haziran ayının gelmesi ile birlikte konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı bir süre önce okulların ne zaman kapanacağına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Yaz tatili ve karnelerin alınacağı tarihe ilişkin detaylar ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi haberimizde...

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. İşte 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun yanıtı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YAZ ATATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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