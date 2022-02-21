Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatile girecek? İşte 2. dönem ara tatil tarihi...

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim devam ediyor. Vaka sayılarının artmasıyla online eğitim gündeme gelirken yapılan açıklamalar doğrultusunda, online eğitime geçilmeyeceği ve yüz yüze eğitimin devam edeceği anlaşılıyor. Okulların ne zaman kapanacağı ve tatilin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Velilerin ve öğrencilerin merakla araştırdığı "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. İşte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı tatil takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bilindiği üzere okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi itibarıyla başladı. MEB eğitim takviminde merak edilen soruların yanıtı yer aldı.

Buna göre okullar, nisan ayında 1 hafta ara tatil yapacak. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin 2. dönem karneleri ise 17 Haziran 2022 Cuma günü alınacak.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

dönem ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerine denk geliyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi günü ara tatil bitecek ve öğrenciler, haziran ayında eğitim dönemini sonlandıracak.



