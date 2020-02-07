Okullar tatil mi? (7 Şubat cuma hangi il veya ilçelerde kar tatili haberi var?)

Okullar tatil mi? Kar yağışının etkisini artırmasıyla birçok şehirde öğrenciler ve veliler bu soruya yanıt arıyor.

7 ŞUBAT HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Soğuk ve karlı havanın giderek kendisini göstermeye başlamasıyla kar tatili haberleri de gelmeye başladı.

BURDUR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Burdur'un 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

DENİZLİ'NİN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİLİ

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

ERZİNCAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

