OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul ve Ankara’da okullar var mı? İşte 6 Şubat 2023 kar tatili olan iller

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Valiliklerden ve Meteorolojiden uyarlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Okullar, kar yağışı nedeniyle birçok ilde tatil edildi. Vali Yerlikaya İstanbullulara, karla karışık yağmur ve kar yağışı için uyarı yaparken başta İstanbul olmak üzere Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR VAR MI?

İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olacağıyla ilgili valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları olumsuz hava şartlarına karşı şu ifadelerle uyardı:

"Kıymetli Hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul’da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

BİTLİS VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL

Bitlis'te kent merkezi, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçelerinde okullar 6 Şubat için tatil edildi. Bitlis Valisi Salih Ayhan kar haberini şu sözlerle duyurdu: Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın."

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle tatil uzatıldı. Şehirde 6 Şubat'ta okullar tatil olacak. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tatil haberini şu ifadelerle duyurdu: "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın."

DİYARBAKIR VE MUŞ'TA 2 GÜN TATİL

Diyarbakır okullar Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün tatil edildi.

Muş'ta kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 6 ve 7 Şubat'ta il genelinde okullar tatil edildi.

METEOROLOJİ'DEN 25 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklar bekleniyor.



