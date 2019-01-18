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Okullarda karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

Konya, Aksaray ve Karaman'da öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda karnelerini almanın sevincini yaşadı

Konya, Aksaray ve Karaman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilerin karnelerini dağıtan Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Sınıfları tek tek gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti.

Törene Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da katıldı.

Kentte 450 bin 492 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

- Aksaray

Aksaray'da 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Ali Mantı, Taptuk Emre Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği ve bekası için iyi yetişmiş nesillere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, en iyi şekilde eğitimlerini tamamlayarak hedeflerine ulaşmaları temennisinde bulunan Vali Mantı, çocuklara karnelerini dağıttı.

Törene Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Günaydın, Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak ve davetliler katıldı.

- Karaman

Karaman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla 48 bin 395 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Fahri Meral, kent merkezindeki İbrahim Bey İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Meral, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Törene Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu da katıldı.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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