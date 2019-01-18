Okullarda karne heyecanı

Konya, Aksaray ve Karaman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilerin karnelerini dağıtan Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Sınıfları tek tek gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti.

Törene Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da katıldı.

Kentte 450 bin 492 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

- Aksaray

Aksaray'da 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Ali Mantı, Taptuk Emre Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği ve bekası için iyi yetişmiş nesillere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, en iyi şekilde eğitimlerini tamamlayarak hedeflerine ulaşmaları temennisinde bulunan Vali Mantı, çocuklara karnelerini dağıttı.