Okullarda karne heyecanı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım ilçesindeki Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, kent gelinde yaklaşık 570 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin karneleriyle ilgili ailelerine çeşitli tavsiyede bulunan Canbolat, "Çocuklarımızın karnelerine, onların kişilik gelişimini gösteren karneler olarak bakmak lazım. Dolayısıyla karneler ailelerin kendi çocukları ile ilgili daha fazla hangi alana eğilmelerini, hangi alanda yoğunlaşmasını gösteren belgeler. Onların sinirlenmesini gerektiren belgeler değil." dedi.

Konuşmaların ardından Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Eskişehir

Eskişehir'de 137 bin 961 öğrenci karne aldı. Halil Yasin İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.