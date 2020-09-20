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Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi. (DHA)

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