Okulların açılmasına günler kala toplu ulaşım kararı! 8 saat ücretsiz...

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla ilgili hazırlıklar ve önlemleri açıkladı.

2023 - 2024 eğitim - öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25.243.334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181 bin 831 öğretmenin görev yapacağı İstanbul'da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle;

- Kreş: 176.580

- Anaokulu: 195.392

- İlkokul: 951.569

- Ortaokul: 837.056

- Lise: 761.499

İstanbul genelinde 3.135 okul kantini, 4.055 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7.210 işletme faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor. Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

KANTİN VE YEMEKHANELERİ OKUL MÜDÜRLERİ DE DENETLEYECEK

Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacak. Bu komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek, çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.

İSTANBUL POLİSİ ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1.182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.

06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise pazartesi 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını açıkladı. İBB'den yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ÖNCELİK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.



