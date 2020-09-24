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Okulların açılmasıyla ilgili flaş haber! AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.09.2020 07:50 | Son Güncelleme

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, kriti AK Parti MKYK toplantısında 'okullar açılsın' önerisinde bulundu.

Okulların açılmasıyla ilgili flaş haber! AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MKYK toplantısında parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınıyla ilgili kritik konular ele alındı.

Toplantıda en dikkat çeken noktalardan biri ise AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'okullar açılsın' önerisi oldu.

ALMANYA VE İNGİLTERE ÖRNEĞİ

21 Eylül'de anaokulları ve ilkokul 1. sınıfların yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Kaya, yaptığı sunumla Almanya ve İngiltere’de okulların açık olduğunu ve çocukların virüsten az etkilendiklerini belirterek okulların açılması önerisinde bulundu.

Milliyet'te Ayşegül Kahvecioğlu imzasıyla yayımlanan habere göre 3 hafta sonra okullarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacağı ve bu rapora göre yeni bir karar alınabileceği belirtildi.

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