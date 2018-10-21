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Okullarının bahçesini "rüzgar gülü" ile aydınlatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ Hayrabolu'da lise öğrencileri, yaptıkları rüzgar gülü ile okullarının bahçesinin gece aydınlatmasını ücretsiz hale getirdi - Okul Müdürü Ali Ülkü: - "Elektrik, metal ve mobilya bölümlerimizin iş birliği ile 9 metre yüksekliğindeki rüzgar gülünün montajını okulumuzun bahçesine yaptık. Kapasiteli rüzgar gülü sayesinde elde ettiğimiz enerji ile okulumuzun aydınlatmasını sağlıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir lisenin öğrencileri, yaptıkları rüzgar gülü ile okullarının bahçesinin gece aydınlatmasını ücretsiz hale getirdi.

Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elektrik, mobilya ve metal bölümü öğrencileri, danışman öğretmenlerinin de katkılarıyla 9 metre yükseliğinde rüzgar gülü yaptı.

Rüzgar gülüyle üretilen 750 kilovat elektrik, okul bahçesindeki aydınlatmalarda kullanılıyor. Önceden 100 - 150 lira gelen elektrik faturası da artık gelmiyor.

Okul Müdürü Ali Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif enerji kaynaklarının zor olmadığını göstermek amacıyla yapılan rüzgar türbininin öğrencilerin uygulama kapasitelerini artırmada önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Türbinin kapasite artırılabilir opsiyonda olduğuna dikkati çeken Ülkü, "Elektrik, metal ve mobilya bölümlerimizin iş birliği ile 9 metre yüksekliğindeki rüzgar gülünün montajını okulumuzun bahçesine yaptık. Kapasiteli rüzgar gülü sayesinde elde ettiğimiz enerji ile okulumuzun aydınlatmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz bunu gördüğünde uygulanabilir olduğunu da görmekte. İstenirse kapasite artırımı da yapılabilir." dedi.

Elektrik bölümü öğretmeni Samet Tekeş de projedeki en önemli amacın öğrencilerde yenilenebilir enerji sistemlerine karşı ilgi uyandırabilmek olduğunu belirtti.

Türbinin tüm donanımlarını üç bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekibin üç ayda tamamladığını anlatan Tekeş, "Güneş paneli ve rüzgar türbinimizden oluşan hibrit sistemimizle tam kapasite yaklaşık 750 kilovat enerji üretebilmekteyiz. Ürettiğimiz enerjiyi okulumuzun bahçe aydınlatmasında kullanıyoruz. Akü ve panel takviyesiyle ürettiğimiz enerji miktarını artırabiliriz." dedi.

- "Birlikten güç doğdu"

Projede görev alan öğrencilerden Gökhan Saraçoğlu da birlikten güç doğduğunu vurguladı.

Projeyi anlatan Saraçoğlu, "Mobilya atölyemizde bobin kalıplarımız hazırlandı. Metal bölümümüzde de türbinin ana gövde, kanat ve direk üretimi yapıldı. Elektrik atölyemizde 12 bobin sararak saten oluşturduk. 16 mıknatıslı 2 motor diski oluşturduk. Daha sonra öğretmenlerimiz ile birlikte test ve ölçümlerini yaptıktan sonra yeraltı kablosuyla akü şarj kontrol ünitesi ve bağlantılarını yaptık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hayrabolu lise proje Rüzgar gülü

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