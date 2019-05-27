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Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kadıköy’de özel bir okul ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, mülk sahibi okulun tahliyesi için karar aldırdı.

Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

Kadıköy’de özel bir okul ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, mülk sahibi okulun tahliyesi için karar aldırdı. Karneye iki hafta kala okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından olan minik öğrenciler, gözyaşlarıyla okullarından ayrılmak istemediklerini söyledi.

Kadıköy Acıbadem’deki Atıfbey Sokak’ta bulunan özel bir okul, eğitim öğretim sezonunun bitimine 2 hafta kala tahliye şoku yaşıyor. Özel okul ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mülk sahibi, okulun tahliyesi için mahkemeden karar aldırdı. Karar üzerine okulun boşaltılması istendi. Veliler çocuklarını ve eşyalarını almak için okula geldiklerinde, çocuklarının gözyaşlarıyla karşılaştı. Minik öğrenciler okullarından ayrılmak istemediklerini gözyaşlarıyla anlatırken, veliler de okulun bitimine 2 hafta kala yaşanan durum için okul yönetimine tepki gösterdi. Yarın eğitimlerine nerede devam edecekleri konusunda hiçbir fikirleri olmayan öğrenci ve velilerin eşyalarını toplayarak okuldan ayrıldıkları görüntüler de kameralara yansıdı.

Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

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