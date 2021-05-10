Okurken neden uykum geliyor?

Okurken birinci satırda çok iyi gidiyoruz, ikinci satırda fena değil, üçüncü satırdan itibaren uykumuz gelmeye başlıyor. Çünkü gözümüzle rutin bir hareket yapmaya çalışıyoruz, her bir kelimenin üzerinde teker teker durmaya çalışıyoruz. Peki, film izlerken neden bu şekilde olmuyor? Bütün detaylarıyla neden sonuna kadar izleyebiliyoruz?

FİLM İZLERKEN UYKUMUZ GELMEZKEN OKURKEN NEDEN UYKUMUZ GELİYOR?

Film izlerken özellikle de hareketli filmlerde rutin bir şekilde bakma işleminden ziyade farklı bölgelere bakıyoruz. Bu sayede okurken uykunuz daha çok gelirken bir film izlerken uykunuz gelmiyor. Ya da sıkıcı bir konuşmada uykunuz gelirken merak ettiğiniz konuşmalarda uykunuz gelmiyor. O zaman bizim merak duygusunu aktif etmemiz gerekiyor.

OKURKEN UYKUNUZUN GELMESİNİ ÖNLEYECEK ÖNERİLER

Okuma yapmadan önce birkaç sayfa üzerinde birkaç tane anahtar kelime yakalamamız lazım. Bunlara örnek verecek olursak; özel isim, sayı veya sorular olabilir. Bu metinde bu kelimelerin neden kullanılmış olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Okuma yaparken kelimeleri teker teker görmek yerine öbek öbek görme egzersizleri yapmamız veya kalemimiz ya da parmağımızla takip etmemiz lazım. Bu sayede gözünüzün rutine düşüp uykunuzun gelmesini engelleyerek daha aktif bir şekilde görerek ilerleyebileceksiniz.

