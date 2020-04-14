Olan var olmayan var: Xiaomi CEO'su kullandığı tüm telefonları paylaştı!

Xiaomi gibi pek çok şirket yeni ürününü piyasaya sürmeden önce birçok teste sokuyor. Bu testlerin arasında dayanıklılık testi, yanma testi gibi ilginç testler yer alırken, kullanıcı testleri de bulunuyor. Bu kullanıcı testleri, genelde şirketlerin mühendislik ekipleri tarafından ya da gizlilik sözleşmelerine uyacağını taahhüt eden kişiler tarafından yapılıyor. Fakat bazen son kullanıcı testleri çok başka isimler yapabiliyor. Örneğin; Xiaomi CEO'su gibi.

XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN KULLANDIĞI TELEFONLARI AÇIKLADI

Xiaomi'nin kurucu ortağı Lei Jun, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da bir fotoğraf paylaştı. Lei Jun'un paylaştığı fotoğrafta yan yana üst üste dizili tam 15 akıllı telefon yer aldı. Takipçiler başta Xiaomi CEO'sunun paylaştığı fotoğrafının ne anlama geldiğini anlayamadı. Kimileri yeni bir akıllı telefon serisinin başlangıcı kimisi ise desteği kesilen Xiaomi telefonları olacağını düşündü. Yani, hepsinin fikirleri oldukça ciddi konular üzerineydi. Ancak gerçek söz konusu paylaşımın açıklamasına bakılınca anlaşıldı. Xiaomi CEO'su Jun, 2019 yılı boyunca test ettiği akıllı telefonların hepsini tek bir kareye sığdırmıştı. Jun, fotoğrafın altında bir dizi oyun dahi başlattı ve takipçilerinden telefonların modellerini tahmin etmelerini istedi.