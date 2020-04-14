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Olan var olmayan var: Xiaomi CEO'su kullandığı tüm telefonları paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Xiaomi CEO'su Lei Jun, 15 adet Xiaomi telefonun fotoğrafını Weibo'da paylaştı. Fotoğrafın altında Lei Jun'un açıklamasını okuyan takipçiler, şaşkınlığa uğradı. Zira, telefonlar Xiaomi CEO'sunun 2019'da test ettiği akıllı telefonlardan oluşuyordu. Telefonlar arasında şaşırtıcı modeller mevcut.

Olan var olmayan var: Xiaomi CEO'su kullandığı tüm telefonları paylaştı!

Xiaomi gibi pek çok şirket yeni ürününü piyasaya sürmeden önce birçok teste sokuyor. Bu testlerin arasında dayanıklılık testi, yanma testi gibi ilginç testler yer alırken, kullanıcı testleri de bulunuyor. Bu kullanıcı testleri, genelde şirketlerin mühendislik ekipleri tarafından ya da gizlilik sözleşmelerine uyacağını taahhüt eden kişiler tarafından yapılıyor. Fakat bazen son kullanıcı testleri çok başka isimler yapabiliyor. Örneğin; Xiaomi CEO'su gibi.

XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN KULLANDIĞI TELEFONLARI AÇIKLADI

Xiaomi'nin kurucu ortağı Lei Jun, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da bir fotoğraf paylaştı. Lei Jun'un paylaştığı fotoğrafta yan yana üst üste dizili tam 15 akıllı telefon yer aldı. Takipçiler başta Xiaomi CEO'sunun paylaştığı fotoğrafının ne anlama geldiğini anlayamadı. Kimileri yeni bir akıllı telefon serisinin başlangıcı kimisi ise desteği kesilen Xiaomi telefonları olacağını düşündü. Yani, hepsinin fikirleri oldukça ciddi konular üzerineydi. Ancak gerçek söz konusu paylaşımın açıklamasına bakılınca anlaşıldı. Xiaomi CEO'su Jun, 2019 yılı boyunca test ettiği akıllı telefonların hepsini tek bir kareye sığdırmıştı. Jun, fotoğrafın altında bir dizi oyun dahi başlattı ve takipçilerinden telefonların modellerini tahmin etmelerini istedi.

Xiaomi CEO'su Lei Jun

XİAOMİ Mİ 10 PRO'YU DAHA TANITILMADAN KULLANMAYA BAŞLAMIŞ

Lei Jun'ın paylaştığı fotoğrafta Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi CC9 ve Xiaomi Black Shark 3 gibi akıllı telefonlar yer aldı. Xiaomi Mi 10 Pro'nun geçtiğimiz ay tanıtıldığını düşündüğümüzde, Xiaomi CEO'sunun 2019 yılında yani yaklaşık tanıtımdan 2 ay önce bu telefonu test ettiği sonucuna ulaşmak oldukça kolay. Bu deneyimin herhangi bir zararı olduğunu düşünüyorsanız da oldukça yanılıyorsunuz. Zira, yönetici ekibin telefonun son kullanıcı testinde söz alması cihazda çıkabilecek sorunlara bakabilecek deneyimli bir göz daha demek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Lei Jun Weibo akıllı telefon Xiaomi Mi 10 Pro

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