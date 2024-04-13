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Olası İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar sürerken Prof. Dr. Osman Bektaş Bursa'ya dikkat çekti 'Tekrarı yaşanabilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.04.2024 11:28
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Beklenen olası İstanbul depremi Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklaması tartışma yaratmıştı. Uzmanlardan Ercan'ın açıklamalarıyla alakalı farklı eleştiriler gelirken Prof. Dr. Osman Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının 'Bursa' ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Olası İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar sürerken Prof. Dr. Osman Bektaş Bursa'ya dikkat çekti 'Tekrarı yaşanabilir'

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi deprem olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok." açıklaması uzmanlar arasında tartışma yarattı.

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"ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu açıklamalarla ilgili "Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, saçmasapan paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi, açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz" dedi.

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"BURSA İÇİN 7 ÜZERİ BİR DEPREM SÖZ KONUSU MU?"

Beklenen olası İstanbul depremi Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da bir açıklama geldi. Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının "Bursa için 7 üzeri bir deprem söz konusu mudur?" sorusunu yanıtladı. Bektaş buna yanıt olarak "KAF'ın güney kolunda, İznik-Mudanya-Bursa yöresi 1957 ve 1967 Mudurnu depremlerinden sonra sismik boşluğa dönüşmüştür." dedi.

"TEKRARI YAŞANABİLİR"

Devamında Bektaş, "Buna ek olarak 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden sonra stres transferiyle güney kolda sismisite artmıştır. Sonuç: 1855 M7 depreminin tekrarı yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

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