Olası İstanbul depreminde yaralıların yüzde 40'ı ilk 24 saatte hastanelere ulaşacak

Semih Korkut, TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nda İstanbul’da olası büyük bir depreme ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Semih Korkut, kendisi ve ailesinin de İstanbul’da yaşadığını belirterek, İstanbul depreminin yarın gelecekmiş gibi her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti. Korkut, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin izolatörlü bir hastane ve yıkılmayacağını, tedavisine yüzde yüz devam edeceğini bildiklerini kaydetti. Korkut, bu hastanenin baştan sona kapasitesini kullanacaklarını ifade ederek, "Bu hastaneyle ilgili tahliyeleri hangi yoldan yapacağımızı emniyet biliyor, hangi ambulansla yapacağımızı biliyoruz. Burada helikopter ambulansı kullanacağız, kar ambulanslarımızı kullanacağız. Orada helikopter ambulansımız için bir pistimiz var. Hangi yoldan gidecekleri ve deniz kenarında hangi limana gideceklerini arkadaşlar biliyorlar. Bu gittiğimiz limanların da tsunamide zarar görmeyeceğini düşünüyoruz, yani o bölgeye tsunami vursa bile gidecek, gelecek, çekilecek ve o limana biz hem Silahlı Kuvvetler aracılığıyla hem de diğer belediyelerden alacağımız destekle gemilerle bu tahliyeyi yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.

'ÇOK SAYIDA HASTANEMİZİ AKTİF KULLANACAĞIZ' Semih Korkut, acil sağlık hizmetlerinin 17 helikopteri bulunduğunu kaydederek İstanbul’da bir afet olduğunda bunların nasıl konuşlanacağını anlattı. Korkut, "Helikopterlerimiz Ankara’dan kalkıp İstanbul’da nereye konuşlanacağını biliyor. Bunları kan, yaralı, malzeme taşımak için kullanacağız. Bu planlamayı Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla birlikte yapıyoruz. Yalnızca Kartal Eğitim Araştırma değil, Çam ve Sakura, yeni yapılan hastanelerimiz, Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemiz; bunun gibi çok sayıda hastanemizi biz depremde aktif kullanacağımızı düşünüyoruz. İstanbul’da hem yoğun bakım konusunda hem yatak konusunda, evet, doluluğa ulaşacağız afet olduğunda; ama vatandaşımızı orada çok ciddi bir sıkıntıya sokmayacağız. Nereye, ne zaman, hangi tarihte yapacağımızı biliyoruz. Gece olursa ne yapacağımızın, gündüz olunca ne yapacağımızın planlarını yaptık. İstanbul Boğazı’nın içerisine hangi geminin gireceğini, hangi limandan ne kadar yaralıyı alacağını biliyoruz" diye konuştu.