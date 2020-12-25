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Olay TV 26 gün sonra kapandı

25.12.2020 20:39 | Son Güncelleme:
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Olay TV 26 gün sonra kapandı

Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, bugün izleyicilerine veda etti. Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın sahibi Cavit Çağlar'ın kendisine "Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim" dediğini aktardı.

Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, Nevşin Mengü'nün sunumuyla ekrana gelen ana haber bülteniyle birlikte izleyicilerine veda etti.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanmasına giden süreçle ilgili olarak "Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar’ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

"İKTİDARDAN BÜYÜK BASKI VAR"

Sarılar, Çağlar'ın kendisine "Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim" dediğini aktardı. Mengü'nün "Peki bundan sonra ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Sarılar, şunları kaydetti:

"Olay TV'yi bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor, çeşitli platformları deniyor. Bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız."

Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.

Kanalın kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi isimler yer alıyordu.

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