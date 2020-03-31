Olay yeri temizleme şirketi sahibi: 'Ölüm pis bir iş'

San Francisco’da karısı ve çocuklarıyla yaşayan Neal, 25 yıldır olay yeri temizleme işi yapıyor. Bu süre boyunca uyuşturucu laboratuvarları, istifçiler hatta bir katil balina bile görmüş. Çoğumuzun gördüğünde midesinin dayanmayacağı şeyler, Neal için herhangi bir iş gününden farklı değil.
Benim için hiçbir zaman travmatik olmadı, hala da değil. Benim için bir hizmet. Bu bir restoranda hamburger yapan çalışanın 10000’lerce defa yaptığı için artık hamburgerleri görmemesi gibi. Sadece yapıyor ve üstüne düşünmüyor, benim için de aynen böyle.
Birçok güzel fikir gibi, Neil’ın fikri de evinde otururken aklına gelmiş.
“Ucuz Roman filmini izliyordum. Sahne Wolf’un gelip Jimmie Dimmick’in evini temizlediği sahneydi. Benim için bir aydınlanma gibiydi. Böyle bir var mı acaba diye düşündüm, ben bu işi yapabilirim dedim. Araştırmaya başladım ve sonucunda öğrendim ki böyle bir servis yokmuş. Ben de böyle bir şirket kurmaya karar verdim.”
Neal Smither ve eşi Lindy
Şimdi Neal ve takımı bir yılda binlerce iş alsa da en başta böyle değilmiş.
İlk işimi almadan bir yıl kadar önce ilanları astım. Bekledim, bekledim ve sonunda arandım. İlk işim daha önce kanseri yenip yine hastalığı nükseden bir kadındı. Kafasından vurup intihar etmişti.
Kulağa temizlemesi travmatik gelse de, Neil heyecanlandığını söyledi çünkü o an fikrinin hayata geçtiği, başarılı olabileceğini fark ettiği andı.
“Müşteri (Merhumun kız kardeşi), yaptığım işten memnun kalmıştı. O işten 400 dolar kazandım, o zamanlar benim için büyük bir miktardı. Çok heyecanlıydım. Paradan dolayı değil, fikrimin işe yaradığından dolayı heyecanlıydım.”
“Hepsini ayrı işler olarak hatırlamıyorum. Sanki kafamda hepsi beraber tek büyük bir iş. Bütün işleri birbirine karıştırıyorum ve aynısı olduğunu düşünüyorum.”
“Bizim çalıştığımız bölge çok fazla farklı dinin ve milletin beraber yaşadığı sıkışık yaşadığı bir yer. Bu yüzden çok fazla tartışmanın yaşandığı da bir yer.”
“Polis bizi düzenli olarak cinayetler için çağırıyor, gidiyoruz ve temizliyoruz. Bu bir soruşturma değil. Biz temizlik görevlisiyiz. Tren istasyonunda yerleri silen adamla bizim verdiğimiz hizmetin bir farkı yok. Biz sadece bazı durumlarda olan ve benzersiz olan bir şeyi temizliyoruz.”
“Tabi, bazen heyecanlı olabiliyor ama çoğunlukla herhangi bir iş gibi, gitmek istemiyorsun ama hayatını idame etmek için para kazanman lazım. Bizim yaptığımız da bu.”
Crime Scene Inc’in sosyal medya hesaplarının binlerce takipçisi var. Neal temizledikleri olay yerlerinin önceki ve sonraki hallerini sosyal medyada paylaşıyor ve insanlar bundan hoşlanıyor.
“Bizim yaptığımız işi takip eden çok insan var ve bu beni çok şaşırttı. Ben sadece yaptığımız işi insanlara göstermek için yaptım çünkü pek çok insan işi bilmiyor. Beklediğimden çok büyüdü.”
Crime Scene Cleaners Inc’in insanların olay mahalli temizleme ile ilgili sorular sorduğu, şirketin logolu ürünlerini sattığı bir Facebook grubu var. Peki Neal insanların tıklaması, yorum yapması ve hatta alışveriş yapmasıyla ilgili ne düşünüyor?
“Ölüm ile ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çok az insan benim gördüğüm gibi sahnelere maruz kalıyor ve herkes bunun nasıl, niye olduğunu bir sonraki adımın ne olduğunu bilmek istiyor. Biz de onlara nasıl olduğuna dair küçük bir resim verebiliyoruz. Bence Instagram sayfasına olan ilginin bir kısmı insanlara fazla bir şey söylememem, bu yüzden hayal güçleri onları yönlendiriyor.”