Olay yeri temizleme şirketi sahibi: 'Ölüm pis bir iş'

San Francisco’da karısı ve çocuklarıyla yaşayan Neal, 25 yıldır olay yeri temizleme işi yapıyor. Bu süre boyunca uyuşturucu laboratuvarları, istifçiler hatta bir katil balina bile görmüş. Çoğumuzun gördüğünde midesinin dayanmayacağı şeyler, Neal için herhangi bir iş gününden farklı değil.

Benim için hiçbir zaman travmatik olmadı, hala da değil. Benim için bir hizmet. Bu bir restoranda hamburger yapan çalışanın 10000’lerce defa yaptığı için artık hamburgerleri görmemesi gibi. Sadece yapıyor ve üstüne düşünmüyor, benim için de aynen böyle.

“EVDE OTURURKEN AKLIMA GELDİ”

Birçok güzel fikir gibi, Neil’ın fikri de evinde otururken aklına gelmiş.

“Ucuz Roman filmini izliyordum. Sahne Wolf’un gelip Jimmie Dimmick’in evini temizlediği sahneydi. Benim için bir aydınlanma gibiydi. Böyle bir var mı acaba diye düşündüm, ben bu işi yapabilirim dedim. Araştırmaya başladım ve sonucunda öğrendim ki böyle bir servis yokmuş. Ben de böyle bir şirket kurmaya karar verdim.”

Neal Smither ve eşi Lindy

Şimdi Neal ve takımı bir yılda binlerce iş alsa da en başta böyle değilmiş.

İlk işimi almadan bir yıl kadar önce ilanları astım. Bekledim, bekledim ve sonunda arandım. İlk işim daha önce kanseri yenip yine hastalığı nükseden bir kadındı. Kafasından vurup intihar etmişti.

Kulağa temizlemesi travmatik gelse de, Neil heyecanlandığını söyledi çünkü o an fikrinin hayata geçtiği, başarılı olabileceğini fark ettiği andı.

“Müşteri (Merhumun kız kardeşi), yaptığım işten memnun kalmıştı. O işten 400 dolar kazandım, o zamanlar benim için büyük bir miktardı. Çok heyecanlıydım. Paradan dolayı değil, fikrimin işe yaradığından dolayı heyecanlıydım.”