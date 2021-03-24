Öldü sandıkları çocuğun hayatını görüntülü konuşmayla kurtardı!

Olay, yaklaşık 2 hafta önce Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket halinde olan bir otobüste gerçekleşti. Lösemi hastası 4 yaşındaki Asya Atlı, yolculuk esnasından epileptik atak geçirdi. Ağızdan köpükler gelmesi ve çocuğun hareketsiz kalmasıyla aile, çocuklarının öldüğünü düşünüp önce baygınlık geçirdi, ardından da Diyarbakır'a dönmek istedi. Bu sırada yolculardan Abdullah Kızılay, Diyarbakır’da görevli aile hekimi Veysel Yılmaz ile görüştü. Kızılay, durumu anlattıktan sonra bir cep telefonu uygulaması üzerinden Dr. Yılmaz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yolculardan Servet Yılmaz, aldığı iş sağlığı eğitimiyle doktorun talimatlarını harfiyen uyguladı. Servet Yılmaz, Asya’nın ağzından gelen köpükleri temizledikten sonra nefes almasını sağladı. Yaklaşık 12 dakika süren atak ve müdahale ile lösemi hastası Asya Atlı, kendine geldi. Ambulansın gelmesiyle Gaziantep’e götürülen Atlı, daha sonra Ankara’ya sevk edildi.

'TEKNOLOJİDEN FAYDALANALIM'

Doktoru görüntülü arayan Abdullah Kızılay, saat 22.30 civarında Ankara’ya giderken, Gaziantep girişinde bir annenin bağırdığını, Kürtçe ağıtlar yakarak, kızının öldüğünü söylediğini duyduğunu kaydetti. Kızılay, "Durun, biz Diyarbakır’a geri gideceğiz diyorlardı. Arka taraftaydım, herkes şoktaydı. Otobüs şoförü ışığı yaktı. Annesi çok bağırıyordu. Babası da şoktaydı, o da sadece seyrediyordu. Ben de yoksulluktan iki tane kardeşimi kaybettim. Direkt doktor arkadaşa bağlandım. Doktor arkadaş orada verdiği talimatlarla gerçekten bir hayat kurtardı. Ambulans arandı, Gaziantep girişinde ambulansta gelecekti. Hocamız Veysi Yılmaz, Allah ondan razı olsun. Kendisi bu konuda bize yardımcı oldu. Çocuk rahatsızdı, lösemi hastası. Asya Atlı kızımız şu anda Ankara’da tedavi edilmekte. Maddi, manevi sıkıntısı yok. Bu bizimde başımıza gelebilir. Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Teknolojiden faydalanalım. Sağlık Bakanlığı tarafından acil görüntülü bir sistemle, nöbetçi doktorlarla iletişime geçilecek bir sistem kurulursa çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.