Öldüren kafa! Klimacı cinayeti anbean kamerada... Korkunç görüntü

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Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan iki arkadaş, klima açma nedeniyle kavgaya tutuştu. Ahmet Çelikmen, iş arkadaşı Kamilcan Hakimov’a kafa ve yumruk attı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan Hakimov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden kavga çıktı. Kavgada Ahmet Çelikmen, iş arkadaşı Kamilcan Hakimov’a kafa ve yumruk attı. Başına aldığı darbelerle baygınlık geçiren Kamilcan Hakimov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Aynı fabrikada çalışan Ahmet Çelikmen ile Kamilcan Hakimov arasında klima açma konusu üzerine tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye varınca ikili kavga etmeye başladı.

KAFA ATTI, YERDE YUMRUKLADI

Kavga esnasında Çelikmen, Hakimov’a kafa attı. Daha sonra yere düşen Hakimov'u defalarca yumrukladı. Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren Hakimov, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli, Çelikmen’i gözaltına aldı.

BEYNİNDEKİ TÜMOR HASAR ALDI

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan Hakimov, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hakimov’un beynindeki tümörün darbe nedeniyle hasar aldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ahmet Çelikmen

"Kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli Ahmet Çelikmen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Çelikmen, tartıştığı iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a peş peşe yumruk atıyor.

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Kamilcan Hakimov

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga
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