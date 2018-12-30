HABER

Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

 KONYA'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i (33) boğazından bıçaklayarak öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), adliyeye sevk edildi. Mustafa Pekşen'in, cinayetin ardından ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı odada kaldığı ortaya çıktı.

Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i (33) boğazından bıçaklayarak öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), adliyeye sevk edildi. Mustafa Pekşen'in, cinayetin ardından ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı odada kaldığı ortaya çıktı.
Karaman'da oturan çiftçi Mustafa Pekşen, dün akşam saatlerinde polisi arayıp, ağabeyi Dursun Pekşen'i, Konya'nın Karapınar ilçesinde İslim Mahallesi'ndeki yayla evlerinde öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü ve teslim olacağını söyledi. Polis, ihbar üzerine verdiği adrese gidip Mustafa Pekşen'i gözaltına aldı. Jandarmanın görev alanında olduğu için jandarmaya teslim edilen Pekşen, Karapınar'a getirildi. Mustafa Pekşen, ağabeyinin cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan kazıyla Dursun Pekşen'in cesedi bulundu. Pekşen'in otopsisinde boğazından 15- 20 bıçak darbesi aldığı saptandı.
Jandarmadaki ilk ifadesinde Mustafa Pekşen, yayla evi olarak kullandıkları evde, 23 Aralık günü kendisi gibi bekar olan ağabeyini öldürdüğünü anlattı. Ağabeyiyle tartışıp kavga ettiklerini itiraf eden Pekşen, ''Ağabeyimle tartıştık. Aramızda kavga çıktı. Ağabeyim bana demir sopayla saldırdı. Ben de elime geçirdiğim bıçağı ağabeyimin üzerine salladım. Ağabeyim bıçağı tutmak isterken eli kesildi ve yaralandı. O sırada kendimi kaybetmişim ve bıçağı defalarca boğazına sapladım'' dediği ifade edildi.
​Ağabeyinin öldüğünü anladıktan sonra battaniyeye sardığı cesetle 2 gün aynı boyunca aynı odada kaldığını söyleyen Pekşen, ''İki gün ağabeyimin cesediyle aynı oda da kaldım. Sonra cesedi bahçedeki tuvaletin yanına gümdüm. 28 Aralık günü Karaman'a gittim. Vicdan azabı çektiğim için ertesi gün polisi arayıp, durumu anlatıp, teslim olacağımı söyledim'' ifadelerini kullandığı belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mustafa Pekşen, bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Yılın son hafta sonunda Uludağ'da yoğunlukYılın son hafta sonunda Uludağ'da yoğunluk
Kar Kaplanları'ndan yeni yıl öncesi kar banyosuKar Kaplanları'ndan yeni yıl öncesi kar banyosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Profesör davet etti: Herkesin görmesi gerekiyor

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.