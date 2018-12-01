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Ölen arkadaşının elini bırakamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bir arkadaşı ölen sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza saat 07.00 sıralarında İstanbul TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Düşerek yaklaşık 34 metre sürüklenen sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.

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ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aklı olan motorsiklet kullamaz!!! yol yok trafikte saygı yok yok yok yok ....
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