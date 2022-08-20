Ölen ineğin midesinden plastik poşetler çıktı! İsyan etti: Bu ölen ikinci inek

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Elevit Yaylasında hayvancılık yapan Recep Ekmekci, yaylada hayvanını yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Yerde yatan hayvanının yanına giden Ekmekci hayvanının öldüğünü anladı. Ekmekci, geçtiğimiz yıllarda bir ineğini plastik poşetten öldüğünden dolayı ölü bulduğu hayvanının da aynı şekilde öldüğünden şüphelenerek karnını kesti.

KARNINI KESİNCE İÇİNDEN PLASTİK POŞETLER ÇIKTI

Ölmüş hayvanının karnını kesen Ekmekci, gördüğü manzara karşısında tekrardan şok oldu. Hayvanının içerisinden çıkan plastik poşetlerin yaylaya gelen turistlerin doğaya atmış olduğu poşetlerden dolayı olduğunu iddia eden Ekmekci, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Ekmekci, ''Diyecek hiçbir şeyim yok. İşte midesinden çıkan poşetler. Bu ölen ikinci ineğim'' dedi.

(İHA)

